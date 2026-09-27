Вентилятор для корпуса Zalman ZM-F2Plus(SF)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Zalman ZM-F2Plus(SF)
Высокопроизводительный вентилятор ZALMAN ZM-F2 PLUS (SF), благодаря аэродинамической конструкции, создает поток воздуха, равный 55.9 CFM. Оснащение силиконовыми креплениями для монтажа кулера на ПК, помимо прочего, обеспечивает его защиту от мелких повреждений и гасит вибрацию. Размер вентилятора составляет 92х92хх25 мм. ZALMAN ZM-F2 PLUS (SF) – это вентилятор, обладающий не только высокой производительностью и гарантией производителя, но и качественным исполнением. Скорость вращения его лопастей составляет 1500 об/мин. Вместе с другими характеристиками это позволяет полноценно охлаждать ПК, работающий под высокой нагрузкой. Время бесперебойной работы вентилятора, заявленное производителем, составляет 50000 часов.
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Теги товара: Для корпуса
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Теги товара: Для корпуса
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