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Вентилятор для корпуса Zalman ZM-F2Plus(SF) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Zalman ZM-F2Plus(SF)

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Вентилятор для корпуса Zalman ZM-F2Plus(SF) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1500-2800 об/мин
Уровень шума
23
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-F2Plus(SF) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-F2Plus(SF) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-F2Plus(SF) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-F2Plus(SF) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Zalman ZM-F2Plus(SF) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 111720
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1500-2800 об/мин
Уровень шума
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х3
Вес, г.
120

Описание товара Вентилятор для корпуса Zalman ZM-F2Plus(SF)

Высокопроизводительный вентилятор ZALMAN ZM-F2 PLUS (SF), благодаря аэродинамической конструкции, создает поток воздуха, равный 55.9 CFM. Оснащение силиконовыми креплениями для монтажа кулера на ПК, помимо прочего, обеспечивает его защиту от мелких повреждений и гасит вибрацию. Размер вентилятора составляет 92х92хх25 мм. ZALMAN ZM-F2 PLUS (SF) – это вентилятор, обладающий не только высокой производительностью и гарантией производителя, но и качественным исполнением. Скорость вращения его лопастей составляет 1500 об/мин. Вместе с другими характеристиками это позволяет полноценно охлаждать ПК, работающий под высокой нагрузкой. Время бесперебойной работы вентилятора, заявленное производителем, составляет 50000 часов.



Теги товара: Для корпуса

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Zalman ZM-F2Plus(SF)




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1500-2800 об/мин
Уровень шума
23
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопроизводительный вентилятор ZALMAN ZM-F2 PLUS (SF), благодаря аэродинамической конструкции, создает поток воздуха, равный 55.9 CFM. Оснащение силиконовыми креплениями для монтажа кулера на ПК, помимо прочего, обеспечивает его защиту от мелких повреждений и гасит вибрацию. Размер вентилятора составляет 92х92хх25 мм. ZALMAN ZM-F2 PLUS (SF) – это вентилятор, обладающий не только высокой производительностью и гарантией производителя, но и качественным исполнением. Скорость вращения его лопастей составляет 1500 об/мин. Вместе с другими характеристиками это позволяет полноценно охлаждать ПК, работающий под высокой нагрузкой. Время бесперебойной работы вентилятора, заявленное производителем, составляет 50000 часов.


Теги товара: Для корпуса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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