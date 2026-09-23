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Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS) купить с доставкой в Москве
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Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS)

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Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS) - фото 1
Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS) - фото 2
Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS) - фото 3
Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS) - фото 4
Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1200, LGA 1151, AM4, LGA 1150, LGA 1155, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
80
Диаметр вентилятора, мм
90
  • Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625636
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS)
440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1200, LGA 1151, AM4, LGA 1150, LGA 1155, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
80
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
22
Материал радиатора
Медь, Алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
120

Описание товара Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS)

Система ExeGate EE90-Cu, Al+Copper, all sockets, 80W,3pin, 90мм (EX286151RUS) охлаждения для центрального процессора CPU. Предназначен для отвода тепла от центрального процессора компьютера. Данная модель отличается эффективным отводом тепла при минимальном уровне шума.

Отзывы о товаре Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1200, LGA 1151, AM4, LGA 1150, LGA 1155, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
80
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
22
Материал радиатора
Медь, Алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система ExeGate EE90-Cu, Al+Copper, all sockets, 80W,3pin, 90мм (EX286151RUS) охлаждения для центрального процессора CPU. Предназначен для отвода тепла от центрального процессора компьютера. Данная модель отличается эффективным отводом тепла при минимальном уровне шума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 440 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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