Top.Mail.Ru
Кулер Deepcool CK-11508 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер Deepcool CK-11508

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер Deepcool CK-11508 - фото 1
Кулер Deepcool CK-11508 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Уровень шума
25
  • Кулер Deepcool CK-11508 - фото 1
  • Кулер Deepcool CK-11508 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 49623
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Минимальная скорость вращения, об/мин
2200
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Уровень шума
25
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
230

Описание товара Кулер Deepcool CK-11508

Кулер DEEPCOOL CK-11508 оснащен 92 мм вентилятором, который обеспечивает отличный баланс между объемом потока воздуха и уровнем шума. Алюминиевый радиатор кулера обеспечивает эффективное охлаждение, а задняя пластина и винты обеспечат надежное крепление.

Отзывы о товаре Кулер Deepcool CK-11508




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Минимальная скорость вращения, об/мин
2200
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Уровень шума
25
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер DEEPCOOL CK-11508 оснащен 92 мм вентилятором, который обеспечивает отличный баланс между объемом потока воздуха и уровнем шума. Алюминиевый радиатор кулера обеспечивает эффективное охлаждение, а задняя пластина и винты обеспечат надежное крепление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер Deepcool CK-11508 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...