Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 363553
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.8
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х6
Вес, г.
230
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T имеет алюминиевое основание и радиатор, подключается к 3-pin разъему и характеризуется низким уровнем шума, максимальное значение которого не превышает 23.8 дБ даже при высоких нагрузках. Благодаря наличию гидродинамического подшипника достигается вращение вала в слое жидкости, что обеспечено разницей давлений. Такое решение помогает достичь большого ресурса, вплоть до 80 000 часов. При этом на протяжении всей эксплуатации показатели шума будут оставаться максимально низкими.
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Теги товара: Алюминий
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2200
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.8
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T имеет алюминиевое основание и радиатор, подключается к 3-pin разъему и характеризуется низким уровнем шума, максимальное значение которого не превышает 23.8 дБ даже при высоких нагрузках. Благодаря наличию гидродинамического подшипника достигается вращение вала в слое жидкости, что обеспечено разницей давлений. Такое решение помогает достичь большого ресурса, вплоть до 80 000 часов. При этом на протяжении всей эксплуатации показатели шума будут оставаться максимально низкими.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий
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