Вентилятор Zalman ZM-F1 Plus (SF)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор Zalman ZM-F1 Plus (SF)
Вентилятор ZALMAN ZM-F1 PLUS (SF) представляет собой высококачественное устройство, обеспечивающее эффективное охлаждение ПК и его компонентов. Уникальная аэродинамическая конструкция с лопастями Shark’s Fin Blade (на лопастях расположены поперечные ребра) гарантирует захват максимального потока воздуха и тихую работу. ZALMAN ZM-F1 PLUS (SF) подключается к питанию ПК с помощью 3-pin коннектора. Высокая скорость вращения (2000 об/мин) не позволит Вашему компьютеру перегреться даже при долгой работе. Размер вентилятора – 80х80х25 мм. Гидродинамический подшипник скольжения обеспечивает внушительный срок службы устройства. Специальные силиконовые крепления гасят вибрации во время работы. Заявленная продолжительность бесперебойной работы составляет 50000 часов. В комплект к вентилятору входят антивибрационные держатели, которые снижают уровень вибрирования устройства при работе до минимума.
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм
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