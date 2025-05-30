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Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961)

17 Отзывы
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Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 1
Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 2
Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 3
Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 4
Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 5
Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 6
Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 7
Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 8
Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 9
Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 10
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Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 14
Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Тип подшипника
скольжения
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1300 об/мин
Уровень шума
17.8
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 7
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 8
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 9
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 10
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 11
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 12
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 13
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 14
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
330 руб.  1 090 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 493816
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961)
330 руб. -70%
1 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1300
Минимальная скорость вращения, об/мин
1300
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Дополнительно
60000 час. безотказной работы
Тип подшипника
скольжения
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1300 об/мин
Уровень шума
17.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х3
Вес, г.
172

Описание товара Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961)

120-миллиметровый вентилятор Aerocool Mirage 12 ARGB способен поразить вас эффектной адресной подсветкой, источниками которой являются подшипник и внешнее кольцо. В модели реализована поддержка технологий ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Эксплуатационные свойства устройства не отстают от привлекательности дизайна. Вентилятор, вращающийся с частотой 1300 оборотов в минуту, генерирует поток воздуха 45.7 дБ. Уровень шума при этом невысок – лишь 17.8 дБ. Вентилятор Aerocool Mirage 12 ARGB базируется на долговечном гидродинамическом подшипнике скольжения. Время безотказной работы устройства оценивается производителем в 60000 ч. Рабочее напряжение вентилятора стандартно – 12 В. Цвет лопастей – белый. Каркас вентилятора имеет типовой цвет – черный.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961)

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
корпус прикольный, за такие деньги вообще подарок. единственное замечание, корпусные вентиляторы не регулируются по оборотам, на фоне водянки и видеокарты они слышны. разъём у вентиляторов нестандартный, через хаб и материнку подключить без колхоза не получится. Учитывайте это при покупке, кому-то проще взять корпус без вентилей, и поставить свои управляемые. Смена цвета подсветки сделана через кнопку Reset, при этом reset на плате не подключается. Если хотите сохранить функциональность кнопки reset, подключите на смену подсветки любую другую кнопку, я взял от старого компа
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенный корпус, всегда мечтал о таком, собирается очень просто и быстро, у меня ушло меньше часа . Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, красивый корпус, всё есть, доставили быстро
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Юрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо , пришел целый , комплект полный ! Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Ne zaebivay

Достоинства:


Комментарий:
Корпус неплохой, но сделать бы его чуть чуть побольше в высоту и длину , была бы имба
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Корпус хороший, подключил кулера от корпуса к материнской плате и не крутятся некоторые говорят а некоторые нет,еще вонять начали гаревым и что делать,как их подключить я не понимаю
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Надежда Х.

Достоинства:


Комментарий:
Он прекрасен очень качественный, у кулеров можно менять подсветку, осталось поменять башню, и будет пушка гонка
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый и модный корпус! За вменяемые деньги. Пять вентиляторов RGB управляются кнопкой на корпусе "ресет". Тихие, среднеоборотные. Удобен в сборке, качество железа хорошее, стекло закаленное.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус классный. Все работают, Все целое. Продавец рассказал как подключить винты, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Малик Д.

Достоинства:


Комментарий:
радует глаза, но я всë ещë не понял почëму кнопка перезапуска не регулирует подсветку
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Виталий И.

Достоинства:


Комментарий:
За эту цену очень крутой корпус, прям понравился. Много режимов подсветки. Единственное жаль что нет нижнего фильтра, пришлось отдельно заказывать. И у кулеров не стандартное argb подключение, а другое. Надо думать как это всё синхронизировать с кулером процессора. upd. Собрал. Нижние кулера переворачиваем на вдув, черные наклейки можно отклеить. Так и не разобрался как эти 4pin кулера подружить с argb кулером проца. Переходник нашел, но он не подошел.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Виктория З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя.Упаковано хорошо. Все целое, без царапин и вмятин.Для материнки micro-atx маловат чуть-чуть.В целом, отлично.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Артем Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально, ярко и красиво. Металл тонковат для конструкции, в которой две стенки из стекла, но это не критично (вращать следует аккуратней с установленными комплектующими). Показалось коротким соединение кнопки перезагрузки с платой управления подсветкой. В целом доволен, а ребёнок как слон
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Фирдасий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший корпус, как визуально так и опционально. Минус тоже есть)метал мягкий , прям очень мягкий ! А в остальном за 5к отличный корпус
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Артемий М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный корпус,металл нормальной толщины и хорошее закалённое стекло.У вентиляторов есть резиновые вставки от вибрации
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
XXX Яков XXX

Достоинства:


Комментарий:
Брал модель с 5 вентиляторами. Качество корпуса, хорошее метал не хлипкий, собирать в корпусе вполне удобно, из минусов если материнская плата имеет 4 слота под память но не много будет выступать на вентиляторы. Кнопка резет регулирует цветовую гамму вентиляторов, воздушный поток вентиляторов слабый оборотов 600-800, реверсных вентиляторов в комплекте нет, по направлению вращения все обычные по этой причине ставить из с низу их не стал. Для кого важно фото разъема вентилятора могут посмотреть
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Анатолий В.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус приехал вовремя, не помят, есть пару сколов краски сзади, но не критично, стекла в пленке, царапин нет.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1300
Минимальная скорость вращения, об/мин
1300
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Дополнительно
60000 час. безотказной работы
Тип подшипника
скольжения
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
1300 об/мин
Уровень шума
17.8
Страна производитель
Китай
Описание
120-миллиметровый вентилятор Aerocool Mirage 12 ARGB способен поразить вас эффектной адресной подсветкой, источниками которой являются подшипник и внешнее кольцо. В модели реализована поддержка технологий ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Эксплуатационные свойства устройства не отстают от привлекательности дизайна. Вентилятор, вращающийся с частотой 1300 оборотов в минуту, генерирует поток воздуха 45.7 дБ. Уровень шума при этом невысок – лишь 17.8 дБ. Вентилятор Aerocool Mirage 12 ARGB базируется на долговечном гидродинамическом подшипнике скольжения. Время безотказной работы устройства оценивается производителем в 60000 ч. Рабочее напряжение вентилятора стандартно – 12 В. Цвет лопастей – белый. Каркас вентилятора имеет типовой цвет – черный.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
корпус прикольный, за такие деньги вообще подарок. единственное замечание, корпусные вентиляторы не регулируются по оборотам, на фоне водянки и видеокарты они слышны. разъём у вентиляторов нестандартный, через хаб и материнку подключить без колхоза не получится. Учитывайте это при покупке, кому-то проще взять корпус без вентилей, и поставить свои управляемые. Смена цвета подсветки сделана через кнопку Reset, при этом reset на плате не подключается. Если хотите сохранить функциональность кнопки reset, подключите на смену подсветки любую другую кнопку, я взял от старого компа
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенный корпус, всегда мечтал о таком, собирается очень просто и быстро, у меня ушло меньше часа . Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, красивый корпус, всё есть, доставили быстро
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Юрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо , пришел целый , комплект полный ! Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Ne zaebivay

Достоинства:


Комментарий:
Корпус неплохой, но сделать бы его чуть чуть побольше в высоту и длину , была бы имба
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Корпус хороший, подключил кулера от корпуса к материнской плате и не крутятся некоторые говорят а некоторые нет,еще вонять начали гаревым и что делать,как их подключить я не понимаю
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Надежда Х.

Достоинства:


Комментарий:
Он прекрасен очень качественный, у кулеров можно менять подсветку, осталось поменять башню, и будет пушка гонка
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый и модный корпус! За вменяемые деньги. Пять вентиляторов RGB управляются кнопкой на корпусе "ресет". Тихие, среднеоборотные. Удобен в сборке, качество железа хорошее, стекло закаленное.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус классный. Все работают, Все целое. Продавец рассказал как подключить винты, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Малик Д.

Достоинства:


Комментарий:
радует глаза, но я всë ещë не понял почëму кнопка перезапуска не регулирует подсветку
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Виталий И.

Достоинства:


Комментарий:
За эту цену очень крутой корпус, прям понравился. Много режимов подсветки. Единственное жаль что нет нижнего фильтра, пришлось отдельно заказывать. И у кулеров не стандартное argb подключение, а другое. Надо думать как это всё синхронизировать с кулером процессора. upd. Собрал. Нижние кулера переворачиваем на вдув, черные наклейки можно отклеить. Так и не разобрался как эти 4pin кулера подружить с argb кулером проца. Переходник нашел, но он не подошел.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Виктория З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя.Упаковано хорошо. Все целое, без царапин и вмятин.Для материнки micro-atx маловат чуть-чуть.В целом, отлично.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Артем Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально, ярко и красиво. Металл тонковат для конструкции, в которой две стенки из стекла, но это не критично (вращать следует аккуратней с установленными комплектующими). Показалось коротким соединение кнопки перезагрузки с платой управления подсветкой. В целом доволен, а ребёнок как слон
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Фирдасий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший корпус, как визуально так и опционально. Минус тоже есть)метал мягкий , прям очень мягкий ! А в остальном за 5к отличный корпус
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Артемий М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный корпус,металл нормальной толщины и хорошее закалённое стекло.У вентиляторов есть резиновые вставки от вибрации
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
XXX Яков XXX

Достоинства:


Комментарий:
Брал модель с 5 вентиляторами. Качество корпуса, хорошее метал не хлипкий, собирать в корпусе вполне удобно, из минусов если материнская плата имеет 4 слота под память но не много будет выступать на вентиляторы. Кнопка резет регулирует цветовую гамму вентиляторов, воздушный поток вентиляторов слабый оборотов 600-800, реверсных вентиляторов в комплекте нет, по направлению вращения все обычные по этой причине ставить из с низу их не стал. Для кого важно фото разъема вентилятора могут посмотреть
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Анатолий В.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус приехал вовремя, не помят, есть пару сколов краски сзади, но не критично, стекла в пленке, царапин нет.


Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 330 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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