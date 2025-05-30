Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961)
120-миллиметровый вентилятор Aerocool Mirage 12 ARGB способен поразить вас эффектной адресной подсветкой, источниками которой являются подшипник и внешнее кольцо. В модели реализована поддержка технологий ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Эксплуатационные свойства устройства не отстают от привлекательности дизайна. Вентилятор, вращающийся с частотой 1300 оборотов в минуту, генерирует поток воздуха 45.7 дБ. Уровень шума при этом невысок – лишь 17.8 дБ. Вентилятор Aerocool Mirage 12 ARGB базируется на долговечном гидродинамическом подшипнике скольжения. Время безотказной работы устройства оценивается производителем в 60000 ч. Рабочее напряжение вентилятора стандартно – 12 В. Цвет лопастей – белый. Каркас вентилятора имеет типовой цвет – черный.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
Достоинства:
Комментарий:
корпус прикольный, за такие деньги вообще подарок. единственное замечание, корпусные вентиляторы не регулируются по оборотам, на фоне водянки и видеокарты они слышны. разъём у вентиляторов нестандартный, через хаб и материнку подключить без колхоза не получится. Учитывайте это при покупке, кому-то проще взять корпус без вентилей, и поставить свои управляемые. Смена цвета подсветки сделана через кнопку Reset, при этом reset на плате не подключается. Если хотите сохранить функциональность кнопки reset, подключите на смену подсветки любую другую кнопку, я взял от старого компа
Достоинства:
Комментарий:
Офигенный корпус, всегда мечтал о таком, собирается очень просто и быстро, у меня ушло меньше часа . Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный, красивый корпус, всё есть, доставили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо , пришел целый , комплект полный ! Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Корпус неплохой, но сделать бы его чуть чуть побольше в высоту и длину , была бы имба
Достоинства:
Комментарий:
Корпус хороший, подключил кулера от корпуса к материнской плате и не крутятся некоторые говорят а некоторые нет,еще вонять начали гаревым и что делать,как их подключить я не понимаю
Достоинства:
Комментарий:
Он прекрасен очень качественный, у кулеров можно менять подсветку, осталось поменять башню, и будет пушка гонка
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый и модный корпус! За вменяемые деньги. Пять вентиляторов RGB управляются кнопкой на корпусе "ресет". Тихие, среднеоборотные. Удобен в сборке, качество железа хорошее, стекло закаленное.
Достоинства:
Комментарий:
Корпус классный. Все работают, Все целое. Продавец рассказал как подключить винты, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
радует глаза, но я всë ещë не понял почëму кнопка перезапуска не регулирует подсветку
Достоинства:
Комментарий:
За эту цену очень крутой корпус, прям понравился. Много режимов подсветки. Единственное жаль что нет нижнего фильтра, пришлось отдельно заказывать. И у кулеров не стандартное argb подключение, а другое. Надо думать как это всё синхронизировать с кулером процессора. upd. Собрал. Нижние кулера переворачиваем на вдув, черные наклейки можно отклеить. Так и не разобрался как эти 4pin кулера подружить с argb кулером проца. Переходник нашел, но он не подошел.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя.Упаковано хорошо. Все целое, без царапин и вмятин.Для материнки micro-atx маловат чуть-чуть.В целом, отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально, ярко и красиво. Металл тонковат для конструкции, в которой две стенки из стекла, но это не критично (вращать следует аккуратней с установленными комплектующими). Показалось коротким соединение кнопки перезагрузки с платой управления подсветкой. В целом доволен, а ребёнок как слон
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус, как визуально так и опционально. Минус тоже есть)метал мягкий , прям очень мягкий ! А в остальном за 5к отличный корпус
Достоинства:
Комментарий:
отличный корпус,металл нормальной толщины и хорошее закалённое стекло.У вентиляторов есть резиновые вставки от вибрации
Достоинства:
Комментарий:
Брал модель с 5 вентиляторами. Качество корпуса, хорошее метал не хлипкий, собирать в корпусе вполне удобно, из минусов если материнская плата имеет 4 слота под память но не много будет выступать на вентиляторы. Кнопка резет регулирует цветовую гамму вентиляторов, воздушный поток вентиляторов слабый оборотов 600-800, реверсных вентиляторов в комплекте нет, по направлению вращения все обычные по этой причине ставить из с низу их не стал. Для кого важно фото разъема вентилятора могут посмотреть
Достоинства:
Комментарий:
Корпус приехал вовремя, не помят, есть пару сколов краски сзади, но не критично, стекла в пленке, царапин нет.
Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса FORMULA Mirage 12 ARGB (4710562755961)
Достоинства:
Комментарий:
корпус прикольный, за такие деньги вообще подарок. единственное замечание, корпусные вентиляторы не регулируются по оборотам, на фоне водянки и видеокарты они слышны. разъём у вентиляторов нестандартный, через хаб и материнку подключить без колхоза не получится. Учитывайте это при покупке, кому-то проще взять корпус без вентилей, и поставить свои управляемые. Смена цвета подсветки сделана через кнопку Reset, при этом reset на плате не подключается. Если хотите сохранить функциональность кнопки reset, подключите на смену подсветки любую другую кнопку, я взял от старого компа
Достоинства:
Комментарий:
Офигенный корпус, всегда мечтал о таком, собирается очень просто и быстро, у меня ушло меньше часа . Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный, красивый корпус, всё есть, доставили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо , пришел целый , комплект полный ! Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Корпус неплохой, но сделать бы его чуть чуть побольше в высоту и длину , была бы имба
Достоинства:
Комментарий:
Корпус хороший, подключил кулера от корпуса к материнской плате и не крутятся некоторые говорят а некоторые нет,еще вонять начали гаревым и что делать,как их подключить я не понимаю
Достоинства:
Комментарий:
Он прекрасен очень качественный, у кулеров можно менять подсветку, осталось поменять башню, и будет пушка гонка
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый и модный корпус! За вменяемые деньги. Пять вентиляторов RGB управляются кнопкой на корпусе "ресет". Тихие, среднеоборотные. Удобен в сборке, качество железа хорошее, стекло закаленное.
Достоинства:
Комментарий:
Корпус классный. Все работают, Все целое. Продавец рассказал как подключить винты, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
радует глаза, но я всë ещë не понял почëму кнопка перезапуска не регулирует подсветку
Достоинства:
Комментарий:
За эту цену очень крутой корпус, прям понравился. Много режимов подсветки. Единственное жаль что нет нижнего фильтра, пришлось отдельно заказывать. И у кулеров не стандартное argb подключение, а другое. Надо думать как это всё синхронизировать с кулером процессора. upd. Собрал. Нижние кулера переворачиваем на вдув, черные наклейки можно отклеить. Так и не разобрался как эти 4pin кулера подружить с argb кулером проца. Переходник нашел, но он не подошел.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя.Упаковано хорошо. Все целое, без царапин и вмятин.Для материнки micro-atx маловат чуть-чуть.В целом, отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально, ярко и красиво. Металл тонковат для конструкции, в которой две стенки из стекла, но это не критично (вращать следует аккуратней с установленными комплектующими). Показалось коротким соединение кнопки перезагрузки с платой управления подсветкой. В целом доволен, а ребёнок как слон
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус, как визуально так и опционально. Минус тоже есть)метал мягкий , прям очень мягкий ! А в остальном за 5к отличный корпус
Достоинства:
Комментарий:
отличный корпус,металл нормальной толщины и хорошее закалённое стекло.У вентиляторов есть резиновые вставки от вибрации
Достоинства:
Комментарий:
Брал модель с 5 вентиляторами. Качество корпуса, хорошее метал не хлипкий, собирать в корпусе вполне удобно, из минусов если материнская плата имеет 4 слота под память но не много будет выступать на вентиляторы. Кнопка резет регулирует цветовую гамму вентиляторов, воздушный поток вентиляторов слабый оборотов 600-800, реверсных вентиляторов в комплекте нет, по направлению вращения все обычные по этой причине ставить из с низу их не стал. Для кого важно фото разъема вентилятора могут посмотреть
Достоинства:
Комментарий:
Корпус приехал вовремя, не помят, есть пару сколов краски сзади, но не критично, стекла в пленке, царапин нет.