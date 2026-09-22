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Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING

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Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 1
Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 2
Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 3
Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 4
Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
  • Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 1
  • Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 2
  • Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 3
  • Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 4
  • Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723092
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING

Кулеры и системы охлаждения Ocypus предлагают эффективное и надежное решение для поддержания оптимальной температуры внутри корпуса вашего компьютера. Изготовленные в Китае, эти устройства сочетают в себе инновационные технологии и высокое качество исполнения. Данная модель предназначена для установки на корпус и оснащена одним мощным вентилятором, который обеспечивает интенсивное воздушное охлаждение. Это способствует поддержанию стабильной работы компьютерных компонентов и предотвращает их перегрев даже при высоких нагрузках. Система охлаждения от Ocypus идеально подходит для пользователей, которые ищут простое и эффективное решение для улучшения теплоотвода в своих компьютерных системах. С установкой справится даже новичок, благодаря простоте конструкции и четким инструкциям. Выбирая охлаждение Ocypus, вы получаете гарантированное качество от производителя с мировым именем, который заботится о надежности и долговечности своей продукции.



Теги товара: Для корпуса, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 120x120x25mm HYDRO BEARING




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Страна производитель
Китай
Описание
Кулеры и системы охлаждения Ocypus предлагают эффективное и надежное решение для поддержания оптимальной температуры внутри корпуса вашего компьютера. Изготовленные в Китае, эти устройства сочетают в себе инновационные технологии и высокое качество исполнения. Данная модель предназначена для установки на корпус и оснащена одним мощным вентилятором, который обеспечивает интенсивное воздушное охлаждение. Это способствует поддержанию стабильной работы компьютерных компонентов и предотвращает их перегрев даже при высоких нагрузках. Система охлаждения от Ocypus идеально подходит для пользователей, которые ищут простое и эффективное решение для улучшения теплоотвода в своих компьютерных системах. С установкой справится даже новичок, благодаря простоте конструкции и четким инструкциям. Выбирая охлаждение Ocypus, вы получаете гарантированное качество от производителя с мировым именем, который заботится о надежности и долговечности своей продукции.


Теги товара: Для корпуса, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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