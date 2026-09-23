Вентилятор для корпуса FORMULA Duo 14 ARGB 6-pin, 140mm, ARGB
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса FORMULA Duo 14 ARGB 6-pin, 140mm, ARGB
140-миллиметровый корпусной вентилятор Aerocool Duo 14 сочетает в себе высокую производительность и малошумность. Устройство вращается с постоянной скоростью. Частота вращения вентилятора зафиксирована на уровне 1000 оборотов в минуту. Обеспечиваемый воздушный поток – 49.5 CFM. Вентилятор генерирует шум, уровень которого равен 23.2 дБ. Вентилятор Aerocool Duo 14 не только эффективен, но и эффектен. Устройство располагает ARGB-подсветкой, источниками которой являются внешнее кольцо и подшипник. Разработчиками вентилятора реализована поддержка технологий подсветки от ведущих производителей материнских плат. Толщина вентилятора стандартна: величина данного показателя составляет 25 мм. Цвет крыльчатки – белый. Каркас имеет традиционный цвет – черный. Для подключения вентилятора используется разъем 6-pin. Рабочее напряжение стандартно – 12 В. Коробка, в которую упакован вентилятор, украшена изображением устройства с работающей подсветкой.
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