Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора Deepcool CK-11509
Устройство охлаждения (кулер) DEEPCOOL CK-11509 PWM надежно защитит компьютерную систему от перегрева и преждевременного выхода из строя. Оно оснащено одним вентилятором, диаметр которого составляет 92 мм. Чтобы обеспечить активное воздушное охлаждение, лопасти вращаются со скоростью до 2200 оборотов за одну минуту. Уровень шума колеблется в пределах 18-31 дБ. Следовательно, одним из преимуществ устройства охлаждения (кулера) DEEPCOOL CK-11509 PWM является весьма тихая работа. При этом, максимальный уровень тепловыделения процессора для корректной работы модели, не должен превышать 65 Вт. Крепление осуществляется при помощи простых и удобных защелок, поэтому с установкой проблем не возникает. Тепловые трубки в данной конструкции не предусматриваются.
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