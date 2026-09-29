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Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
100
  • Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM - фото 1
  • Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM - фото 2
  • Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 49636
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2800
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500-2800 об/мин
Уровень шума
37.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х9
Вес, г.
320

Описание товара Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM

Кулер для процессора DEEPCOOL Theta 15 PWM имеет простую конструкцию, но большего от него и не требуется, ведь устройство применяется для охлаждения надежных и не отличающихся высоким уровнем выделяемого тепла процессоров Intel сокетов LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155 и LGA 1156. Кулер обеспечивает рассеиваемую мощность, равную 65 Вт. Алюминиевое основание и алюминиевый радиатор отличаются теплопроводностью, уровня которой хватает для обеспечения нужного уровня эффективности модели. Кулер для процессора DEEPCOOL Theta 15 PWM оснащен 100-миллиметровым вентилятором. Частота вращения вентилятора изменяется в широких пределах: от 800 до 2800 оборотов в минуту. Частота изменяется в автоматическом режиме. Даже на максимальной скорости уровень шума сравнительно невысок: он равен 36 дБ. Кулер характеризуется максимальным воздушным потоком, равным 50.25 CFM. Кулер поставляется с термопастой, нанесенной на основание. Высота устройства – лишь 46 мм. Ширина и длина корпуса кулера равны 97.5 мм. Для питания вентилятора используется энергия, получаемая от разъема питания 4-pin.

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2800
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500-2800 об/мин
Уровень шума
37.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL Theta 15 PWM имеет простую конструкцию, но большего от него и не требуется, ведь устройство применяется для охлаждения надежных и не отличающихся высоким уровнем выделяемого тепла процессоров Intel сокетов LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155 и LGA 1156. Кулер обеспечивает рассеиваемую мощность, равную 65 Вт. Алюминиевое основание и алюминиевый радиатор отличаются теплопроводностью, уровня которой хватает для обеспечения нужного уровня эффективности модели. Кулер для процессора DEEPCOOL Theta 15 PWM оснащен 100-миллиметровым вентилятором. Частота вращения вентилятора изменяется в широких пределах: от 800 до 2800 оборотов в минуту. Частота изменяется в автоматическом режиме. Даже на максимальной скорости уровень шума сравнительно невысок: он равен 36 дБ. Кулер характеризуется максимальным воздушным потоком, равным 50.25 CFM. Кулер поставляется с термопастой, нанесенной на основание. Высота устройства – лишь 46 мм. Ширина и длина корпуса кулера равны 97.5 мм. Для питания вентилятора используется энергия, получаемая от разъема питания 4-pin.
Самовывоз
Доставка
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