Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deepcool
|Тип товара
|Вентилятор для процессора
|Socket
|LGA1150
|Socket
|LGA1155
|Уровень шума
|17.8 - 36 дБ
|Совместимость
|Pentium G
|Совместимость
|Intel Core i7/i5/i3
|Регулятор оборотов
|нет
|Наличие тепловых трубок
|нет
|Назначение
|для процессора
|Ширина, см
|10.22
|Материал радиатора
|алюминий
|Длина, см
|10.15
|Диаметр вентилятора, мм
|100
|Вес, кг
|0.318
|Socket
|LGA1156
|Socket
|LGA1151
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|2800
|Производство
|Китай
|Высота, см
|7
|Тип коннектора
|4-pin PWM
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|800
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