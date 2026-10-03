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Кулер PCCooler Paladin EX400 ARGB купить с доставкой в Москве
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Кулер PCCooler Paladin EX400 ARGB

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625608
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Уровень шума
28.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х11
Вес, г.
800

Описание товара Кулер PCCooler Paladin EX400 ARGB

Кулер для процессора PCCooler Paladin EX400 ARGB [EX400 ARGB] имеет в конструкции алюминиевый черный радиатор, медно-алюминиевое основание и 4 тепловые трубки диаметром 6 мм. Универсальное устройство охлаждения высотой 157 мм допускает монтаж на ЦПУ с разъемом подключения AM5, LGA 1151-v2, LGA 1700 или другим сокетом из широкого ряда. Обеспечивая рассеивание до 180 Вт тепловой энергии от процессора, компонент поддерживает его рабочую температуру в норме. В кулере башенной системы PCCooler Paladin EX400 ARGB [EX400 ARGB] применен вентилятор со скоростью вращения 400-1800 об/мин и питанием от коннектора 4-pin. В белую крыльчатку вентилятора интегрированы многоцветные ARGB-светодиоды. Для монтажа на тепловыделяющую крышку процессора модуль комплектуется отдельной емкостью с теплопроводящей пастой.

Отзывы о товаре Кулер PCCooler Paladin EX400 ARGB




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Уровень шума
28.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора PCCooler Paladin EX400 ARGB [EX400 ARGB] имеет в конструкции алюминиевый черный радиатор, медно-алюминиевое основание и 4 тепловые трубки диаметром 6 мм. Универсальное устройство охлаждения высотой 157 мм допускает монтаж на ЦПУ с разъемом подключения AM5, LGA 1151-v2, LGA 1700 или другим сокетом из широкого ряда. Обеспечивая рассеивание до 180 Вт тепловой энергии от процессора, компонент поддерживает его рабочую температуру в норме. В кулере башенной системы PCCooler Paladin EX400 ARGB [EX400 ARGB] применен вентилятор со скоростью вращения 400-1800 об/мин и питанием от коннектора 4-pin. В белую крыльчатку вентилятора интегрированы многоцветные ARGB-светодиоды. Для монтажа на тепловыделяющую крышку процессора модуль комплектуется отдельной емкостью с теплопроводящей пастой.
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