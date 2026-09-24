Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A)
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
В наличии
Код товара: 717627
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Размеры в упаковке, см
12х12х3
Вес, г.
221
Описание товара Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A)
Вентилятор ARCTIC P12 Pro A-RGB с размерами 12x12 см подходит для установки в корпус ПК с разным форм-фактором. Модель оснащена тихим, устойчивым к износу и надежным гидродинамическим подшипником скольжения. Вентилятор с подключением через разъем 4 pin автоматически подстраивает скорость вращения лопастей в зависимости от степени нагрева процессора. Модель дополнена программируемой ARGB-подсветкой крыльчатки.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Уровень шума
25
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Вентилятор ARCTIC P12 Pro A-RGB с размерами 12x12 см подходит для установки в корпус ПК с разным форм-фактором. Модель оснащена тихим, устойчивым к износу и надежным гидродинамическим подшипником скольжения. Вентилятор с подключением через разъем 4 pin автоматически подстраивает скорость вращения лопастей в зависимости от степени нагрева процессора. Модель дополнена программируемой ARGB-подсветкой крыльчатки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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