Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K (ACFAN00296A)
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-4000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717625
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-4000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Размеры в упаковке, см
13х13х5
Вес, г.
358
Описание товара Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K (ACFAN00296A)
S12038-4K имеет широкий диапазон скоростей от 600 до 4000 об/мин, который может контролироваться либо с помощью ШИМ, либо с помощью регулирования напряжения. Этот широкий диапазон позволяет точно настраивать вентилятор в соответствии с конкретными требованиями сервера, обеспечивая эффективное охлаждение в различных условиях эксплуатации. Вентилятор оснащен стандартным 4-контактным разъемом, который также позволяет подключаться к 2-контактным или 3-контактным разъемам. Кабель длиной 30 см обеспечивает дополнительную гибкость в размещении вентилятора.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-4000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
S12038-4K имеет широкий диапазон скоростей от 600 до 4000 об/мин, который может контролироваться либо с помощью ШИМ, либо с помощью регулирования напряжения. Этот широкий диапазон позволяет точно настраивать вентилятор в соответствии с конкретными требованиями сервера, обеспечивая эффективное охлаждение в различных условиях эксплуатации. Вентилятор оснащен стандартным 4-контактным разъемом, который также позволяет подключаться к 2-контактным или 3-контактным разъемам. Кабель длиной 30 см обеспечивает дополнительную гибкость в размещении вентилятора.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K (ACFAN00296A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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