Top.Mail.Ru
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A) - фото 1
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A) - фото 2
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A) - фото 3
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A) - фото 4
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A) - фото 5
Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
100
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717614
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
200-2300 об/мин
Уровень шума
20
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х11
Вес, г.
590

Описание товара Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A)

Кулер Arctic Freezer 8A AMD — это высокоэффективное решение для охлаждения современных процессоров, сочетающее в себе надежность, производительность и тихую работу. Разработанный специально для сокетов AM4 и AM5, этот кулер отлично подойдет для сборок на базе процессоров AMD, обеспечивая стабильное охлаждение даже при высоких нагрузках. Благодаря продуманной конструкции с тепловыми трубками и алюминиевым радиатором, Arctic Freezer 8A AMD эффективно отводит тепло от процессора, предотвращая перегрев и поддерживая оптимальные температуры. Основание кулера выполнено из комбинации алюминия и меди, что улучшает теплопередачу и ускоряет рассеивание тепла. Максимальная рассеиваемая мощность достигает 140 Вт, что делает этот кулер отличным выбором для игровых систем и рабочих станций. Одним из ключевых преимуществ Arctic Freezer 8A AMD является его вентилятор диаметром 100 мм с гидродинамическим подшипником (FDB). Такой подшипник обеспечивает долгий срок службы и минимальный уровень шума — всего 20 дБ в режиме минимальных оборотов. Вентилятор поддерживает технологию PWM, что позволяет точно регулировать скорость вращения от 200 до 2300 об/мин в зависимости от нагрузки. Это гарантирует баланс между эффективным охлаждением и тихой работой даже при интенсивных задачах. Воздушный поток вентилятора составляет 45 CFM, что обеспечивает стабильное охлаждение процессора даже при разгоне. Компактная высота кулера — 136 мм — позволяет без проблем устанавливать его в большинство корпусов стандартных размеров. Лаконичный черный дизайн делает Arctic Freezer 8A AMD стильным дополнением к любой сборке, сохраняя нейтральность и универсальность. Установка кулера проста и не требует сложных манипуляций благодаря продуманной системе крепления для сокетов AM4 и AM5. В комплекте поставляется все необходимое для монтажа, включая термопасту, что избавляет от необходимости докупать дополнительные компоненты.



Теги товара: AMD, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
100
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
200-2300 об/мин
Уровень шума
20
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер Arctic Freezer 8A AMD — это высокоэффективное решение для охлаждения современных процессоров, сочетающее в себе надежность, производительность и тихую работу. Разработанный специально для сокетов AM4 и AM5, этот кулер отлично подойдет для сборок на базе процессоров AMD, обеспечивая стабильное охлаждение даже при высоких нагрузках. Благодаря продуманной конструкции с тепловыми трубками и алюминиевым радиатором, Arctic Freezer 8A AMD эффективно отводит тепло от процессора, предотвращая перегрев и поддерживая оптимальные температуры. Основание кулера выполнено из комбинации алюминия и меди, что улучшает теплопередачу и ускоряет рассеивание тепла. Максимальная рассеиваемая мощность достигает 140 Вт, что делает этот кулер отличным выбором для игровых систем и рабочих станций. Одним из ключевых преимуществ Arctic Freezer 8A AMD является его вентилятор диаметром 100 мм с гидродинамическим подшипником (FDB). Такой подшипник обеспечивает долгий срок службы и минимальный уровень шума — всего 20 дБ в режиме минимальных оборотов. Вентилятор поддерживает технологию PWM, что позволяет точно регулировать скорость вращения от 200 до 2300 об/мин в зависимости от нагрузки. Это гарантирует баланс между эффективным охлаждением и тихой работой даже при интенсивных задачах. Воздушный поток вентилятора составляет 45 CFM, что обеспечивает стабильное охлаждение процессора даже при разгоне. Компактная высота кулера — 136 мм — позволяет без проблем устанавливать его в большинство корпусов стандартных размеров. Лаконичный черный дизайн делает Arctic Freezer 8A AMD стильным дополнением к любой сборке, сохраняя нейтральность и универсальность. Установка кулера проста и не требует сложных манипуляций благодаря продуманной системе крепления для сокетов AM4 и AM5. В комплекте поставляется все необходимое для монтажа, включая термопасту, что избавляет от необходимости докупать дополнительные компоненты.


Теги товара: AMD, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...