Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8A (ACFRE00161A)
Кулер Arctic Freezer 8A AMD — это высокоэффективное решение для охлаждения современных процессоров, сочетающее в себе надежность, производительность и тихую работу. Разработанный специально для сокетов AM4 и AM5, этот кулер отлично подойдет для сборок на базе процессоров AMD, обеспечивая стабильное охлаждение даже при высоких нагрузках. Благодаря продуманной конструкции с тепловыми трубками и алюминиевым радиатором, Arctic Freezer 8A AMD эффективно отводит тепло от процессора, предотвращая перегрев и поддерживая оптимальные температуры. Основание кулера выполнено из комбинации алюминия и меди, что улучшает теплопередачу и ускоряет рассеивание тепла. Максимальная рассеиваемая мощность достигает 140 Вт, что делает этот кулер отличным выбором для игровых систем и рабочих станций. Одним из ключевых преимуществ Arctic Freezer 8A AMD является его вентилятор диаметром 100 мм с гидродинамическим подшипником (FDB). Такой подшипник обеспечивает долгий срок службы и минимальный уровень шума — всего 20 дБ в режиме минимальных оборотов. Вентилятор поддерживает технологию PWM, что позволяет точно регулировать скорость вращения от 200 до 2300 об/мин в зависимости от нагрузки. Это гарантирует баланс между эффективным охлаждением и тихой работой даже при интенсивных задачах. Воздушный поток вентилятора составляет 45 CFM, что обеспечивает стабильное охлаждение процессора даже при разгоне. Компактная высота кулера — 136 мм — позволяет без проблем устанавливать его в большинство корпусов стандартных размеров. Лаконичный черный дизайн делает Arctic Freezer 8A AMD стильным дополнением к любой сборке, сохраняя нейтральность и универсальность. Установка кулера проста и не требует сложных манипуляций благодаря продуманной системе крепления для сокетов AM4 и AM5. В комплекте поставляется все необходимое для монтажа, включая термопасту, что избавляет от необходимости докупать дополнительные компоненты.
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