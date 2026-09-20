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Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20)

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Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 1
Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 2
Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 3
Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 4
Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 5
Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 6
Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 7
Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 8
Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 9
Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 10
Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 11
Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 12
Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000
  • Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 9
  • Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 10
  • Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 11
  • Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 12
  • Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652040
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000
Уровень шума
30.6
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х34
Вес, кг.
15.8

Описание товара Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20)

Высококачественный вентилятор, который обеспечивает эффективное охлаждение и создаёт впечатляющий визуальный эффект благодаря своей ARGB-подсветке. Этот вентилятор идеально подходит для игровых компьютеров и других систем, где требуется эффективное охлаждение при сохранении низкого уровня шума. Благодаря своей ARGB-подсветке он также может стать стильным дополнением к вашей сборке.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20)




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Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000
Развернуть
Уровень шума
30.6
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественный вентилятор, который обеспечивает эффективное охлаждение и создаёт впечатляющий визуальный эффект благодаря своей ARGB-подсветке. Этот вентилятор идеально подходит для игровых компьютеров и других систем, где требуется эффективное охлаждение при сохранении низкого уровня шума. Благодаря своей ARGB-подсветке он также может стать стильным дополнением к вашей сборке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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