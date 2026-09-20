Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652040
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000
Уровень шума
30.6
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х34
Вес, кг.
15.8
Описание товара Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20)
Высококачественный вентилятор, который обеспечивает эффективное охлаждение и создаёт впечатляющий визуальный эффект благодаря своей ARGB-подсветке. Этот вентилятор идеально подходит для игровых компьютеров и других систем, где требуется эффективное охлаждение при сохранении низкого уровня шума. Благодаря своей ARGB-подсветке он также может стать стильным дополнением к вашей сборке.
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000
Развернуть
Уровень шума
30.6
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Страна производитель
Китай
Высококачественный вентилятор, который обеспечивает эффективное охлаждение и создаёт впечатляющий визуальный эффект благодаря своей ARGB-подсветке. Этот вентилятор идеально подходит для игровых компьютеров и других систем, где требуется эффективное охлаждение при сохранении низкого уровня шума. Благодаря своей ARGB-подсветке он также может стать стильным дополнением к вашей сборке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 2000 об/мин, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 2000 об/мин, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор для корпуса Silverstone VS120W-ARGB (G52VS120WARGB20) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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