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Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP

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Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 1
Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 2
Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 3
Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 4
Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 5
Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 6
Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 7
Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-2000 об/мин
  • Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 5
  • Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 6
  • Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 7
  • Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559921
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
900-2000 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х9
Вес, г.
438

Описание товара Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP

Кулеры и системы охлаждения от бренда Deepcool представляют собой надежные решения для эффективного отвода тепла от процессора. Эти устройства оснащены вентиляторами диаметром 120 мм, что обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и уровнем шума. Благодаря продуманному дизайну и мощным вентиляторам, кулеры Deepcool гарантируют стабильное охлаждение даже при высоких нагрузках, продлевая срок службы вашего процессора и поддерживая его оптимальную работу. Инновационные технологии и качественные материалы, используемые в конструкции, делают системы охлаждения Deepcool идеальным выбором для пользователей, стремящихся к наилучшей производительности и надежности своего ПК.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool DP-MCAC-ABGP




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
900-2000 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулеры и системы охлаждения от бренда Deepcool представляют собой надежные решения для эффективного отвода тепла от процессора. Эти устройства оснащены вентиляторами диаметром 120 мм, что обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и уровнем шума. Благодаря продуманному дизайну и мощным вентиляторам, кулеры Deepcool гарантируют стабильное охлаждение даже при высоких нагрузках, продлевая срок службы вашего процессора и поддерживая его оптимальную работу. Инновационные технологии и качественные материалы, используемые в конструкции, делают системы охлаждения Deepcool идеальным выбором для пользователей, стремящихся к наилучшей производительности и надежности своего ПК.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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