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Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G)

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Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 1
Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 2
Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 3
Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 4
Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 5
Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 6
Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 7
Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 8
Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 9
Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
  • Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 5
  • Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 6
  • Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 7
  • Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 8
  • Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 9
  • Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625602
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3050
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
500-3050 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х41
Вес, г.
390

Описание товара Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G)

Кулер для процессора DEEPCOOL AG300 башенного типа оснащен алюминиевым радиатором с 3 трубками из меди, а также 9-сантиметровым вентилятором с PWM-управлением скорости вращения от 500 до 3050 об/мин. За счет этого кулер для процессора DEEPCOOL AG300 обеспечивает высокую эффективность охлаждения при низком уровне шума. Также он имеет универсальный крепеж для простой установки на большинство актуальных материнских плат. Дополняет устройство голубая подсветка, источником которой являются лопасти вентилятора.



Теги товара: Алюминий, FRGB, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool AG300 (R-AG300-BKNNMN-G)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3050
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
500-3050 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL AG300 башенного типа оснащен алюминиевым радиатором с 3 трубками из меди, а также 9-сантиметровым вентилятором с PWM-управлением скорости вращения от 500 до 3050 об/мин. За счет этого кулер для процессора DEEPCOOL AG300 обеспечивает высокую эффективность охлаждения при низком уровне шума. Также он имеет универсальный крепеж для простой установки на большинство актуальных материнских плат. Дополняет устройство голубая подсветка, источником которой являются лопасти вентилятора.


Теги товара: Алюминий, FRGB, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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