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Кулер PCCooler E126M B Retail Color Box купить с доставкой в Москве
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Кулер PCCooler E126M B Retail Color Box

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Кулер PCCooler E126M B Retail Color Box - фото 3
Кулер PCCooler E126M B Retail Color Box - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA S775, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
92
  • Кулер PCCooler E126M B Retail Color Box - фото 1
  • Кулер PCCooler E126M B Retail Color Box - фото 2
  • Кулер PCCooler E126M B Retail Color Box - фото 3
  • Кулер PCCooler E126M B Retail Color Box - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625617
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
1000
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA S775, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
92
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1000-1800 об/мин
Уровень шума
26.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х11
Вес, г.
300

Описание товара Кулер PCCooler E126M B Retail Color Box

Кулер для процессора PCCooler E126M B [CLPCC_E126M_B] отличается универсальностью и предназначен для использования с широким модельным рядом сокетов Intel и AMD. Данная модель станет отличным выбором для домашних и офисных компьютеров с малой и средней производительностью, а лаконичный дизайн и контурная однотонная подсветка синего цвета поможет освежить внешний вид системного блока. Кулер для процессора PCCooler E126M B [CLPCC_E126M_B] относится к горизонтальным решениям с основанием и радиатором из алюминия, что обеспечивает высокую теплопроводность. Благодаря вентилятору диаметром 120 мм, работающему на частоте от 1000 до 1800 об/мин, обеспечивается воздушный поток до 56 CFM что позволяет эффективно рассеивать мощность до 92 Вт. Уровень шума при максимальной производительности не превышает 26.5 дБ. Кулер для процессора PCCooler E126M B [CLPCC_E126M_B] легко устанавливается и использует для подключения коннектор 4-pin. Комплект поставки включает в себя термопасту в отдельной емкости.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, FRGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер PCCooler E126M B Retail Color Box




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
1000
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA S775, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
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Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
92
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1000-1800 об/мин
Уровень шума
26.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора PCCooler E126M B [CLPCC_E126M_B] отличается универсальностью и предназначен для использования с широким модельным рядом сокетов Intel и AMD. Данная модель станет отличным выбором для домашних и офисных компьютеров с малой и средней производительностью, а лаконичный дизайн и контурная однотонная подсветка синего цвета поможет освежить внешний вид системного блока. Кулер для процессора PCCooler E126M B [CLPCC_E126M_B] относится к горизонтальным решениям с основанием и радиатором из алюминия, что обеспечивает высокую теплопроводность. Благодаря вентилятору диаметром 120 мм, работающему на частоте от 1000 до 1800 об/мин, обеспечивается воздушный поток до 56 CFM что позволяет эффективно рассеивать мощность до 92 Вт. Уровень шума при максимальной производительности не превышает 26.5 дБ. Кулер для процессора PCCooler E126M B [CLPCC_E126M_B] легко устанавливается и использует для подключения коннектор 4-pin. Комплект поставки включает в себя термопасту в отдельной емкости.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, FRGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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