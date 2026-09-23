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Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) купить с доставкой в Москве
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Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481)

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Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 1
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 2
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 3
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 4
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 5
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 6
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 7
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 1
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 2
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 3
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 4
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 5
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 6
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 7
  • Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 362 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 581086
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481)
3 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Дополнительно
в комплекте вентиляторы - 3 шт., контроллер
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х8
Вес, г.
300

Описание товара Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481)

Набор из трех 120-миллиметровых корпусных вентиляторов Sirius Pure в стильном белом дизайне. Комплектуется модулем управления подсветкой. Отличается тихим гидродинамическим подшипником с поддержкой последовательного подключения.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481)




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Дополнительно
в комплекте вентиляторы - 3 шт., контроллер
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Развернуть
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из трех 120-миллиметровых корпусных вентиляторов Sirius Pure в стильном белом дизайне. Комплектуется модулем управления подсветкой. Отличается тихим гидродинамическим подшипником с поддержкой последовательного подключения.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (6144481) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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