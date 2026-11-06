Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 539865
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
540 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
105
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A)
Инновационная конструкция лопастей вентилятора улучшает воздушный поток и обеспечивает высокоэффективную вентиляцию. Крыльчатка была разработана с акцентом на минимизацию уровня шума при обеспечении желаемого расхода воздуха и давления.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитКулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS)
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитВентилятор для корпуса 120mm 4pin PWM 500-2200об/мин 67.58CFM че...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитВентилятор для корпуса Arctic P8 Silen Black (ACFAN00152A)
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитКулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS)
-
В наличииЦена 550 руб. 950 руб.138 руб. в СплитВентилятор для корпуса ExeGate EX12038BAL 220В (EX289017RUS)
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитВентилятор для корпуса PcCooler F3 X120 WH ARGB 120х120x25 белый...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитВентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A)
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитВентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитВентилятор Ocypus Gamma F12 Elite BK ARGB
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитВентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитВентилятор для корпуса Arctic P8 PWM PST (ACFAN00150A) Black
Инновационная конструкция лопастей вентилятора улучшает воздушный поток и обеспечивает высокоэффективную вентиляцию. Крыльчатка была разработана с акцентом на минимизацию уровня шума при обеспечении желаемого расхода воздуха и давления.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A) - данный товар вы можете купить по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A)