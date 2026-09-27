Кулер для процессора Deepcool THETA 9 PWM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 49643
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3200
Минимальная скорость вращения, об/мин
1100
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1100-3200 об/мин
Уровень шума
43.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х6
Вес, г.
290
Описание товара Кулер для процессора Deepcool THETA 9 PWM
Диаметр - 92 мм. Уровень шума - 17.8 - 44.6 дБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, AMD, 80 мм, 120 мм, 140 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКулер для процессора FORMULA Air Frost 4
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17)
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool THETA 20 PWM 1700
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool THETA 21 PWM 1700 Color BOX
-
В наличииЦена 830 руб. 1 240 руб.208 руб. в СплитВентилятор для корпуса Alseye Mirror-B-P
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитРадиатор для SSD ID-Cooling Zero M15
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитКулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитКулер Deepcool AG200 (R-AG200-BKNNMN-G)
-
В наличииЦена 930 руб. 1 730 руб.233 руб. в СплитКулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905)
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD
-
В наличииЦена 950 руб. 2 730 руб.238 руб. в СплитРадиатор для процессора ExeGate EX293450RUS
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитКулер Deepcool AG300 (R-AG300-BKLNMN-G)
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3200
Минимальная скорость вращения, об/мин
1100
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Развернуть
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1100-3200 об/мин
Уровень шума
43.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Диаметр - 92 мм. Уровень шума - 17.8 - 44.6 дБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, AMD, 80 мм, 120 мм, 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, AMD, 80 мм, 120 мм, 140 мм
Кулер для процессора Deepcool THETA 9 PWM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool THETA 9 PWM