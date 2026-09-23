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Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box купить с доставкой в Москве
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Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box

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Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 1
Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 2
Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 3
Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 4
Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 5
Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 6
Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 7
Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 8
Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 9
Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 10
Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
92
  • Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 1
  • Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 2
  • Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 3
  • Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 4
  • Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 5
  • Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 6
  • Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 7
  • Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 8
  • Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 9
  • Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 10
  • Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625616
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
92
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1000 - 1800 об/мин
Уровень шума
29.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х8
Вес, г.
300

Описание товара Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box

Кулер для процессора PCCooler E126M PRO может быть смонтирован в корпусе, не отличающемся значительной шириной. Дело в данном случае в высоте устройства, равной лишь 70 мм. Производительность кулера при этом позволяет обеспечивать безопасность эксплуатации большого количества моделей процессоров. Кулер рассеивает мощность до 92 Вт. Устройство совместимо с процессорами большинства распространенных в настоящее время сокетов. Кулер для процессора PCCooler E126M PRO имеет алюминиевое основание и алюминиевый радиатор. Установлен 120-миллиметровый вентилятор, вращающийся с частотой от 1000 до 1800 оборотов в минуту. На максимальной скорости создается поток воздуха 56 CFM. Кулер нельзя назвать шумным. Устройство генерирует шум, уровень которого может достигать только 26.5 дБ. Дополнительное оснащение кулера – FRGB подсветка. Комплектная термопаста находится в отдельной емкости. Кулер упакован в коробку, внешний вид которой можно без тени сомнений назвать презентабельным.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, FRGB, Нет, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
92
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1000 - 1800 об/мин
Уровень шума
29.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора PCCooler E126M PRO может быть смонтирован в корпусе, не отличающемся значительной шириной. Дело в данном случае в высоте устройства, равной лишь 70 мм. Производительность кулера при этом позволяет обеспечивать безопасность эксплуатации большого количества моделей процессоров. Кулер рассеивает мощность до 92 Вт. Устройство совместимо с процессорами большинства распространенных в настоящее время сокетов. Кулер для процессора PCCooler E126M PRO имеет алюминиевое основание и алюминиевый радиатор. Установлен 120-миллиметровый вентилятор, вращающийся с частотой от 1000 до 1800 оборотов в минуту. На максимальной скорости создается поток воздуха 56 CFM. Кулер нельзя назвать шумным. Устройство генерирует шум, уровень которого может достигать только 26.5 дБ. Дополнительное оснащение кулера – FRGB подсветка. Комплектная термопаста находится в отдельной емкости. Кулер упакован в коробку, внешний вид которой можно без тени сомнений назвать презентабельным.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, FRGB, Нет, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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