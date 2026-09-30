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Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) купить с доставкой в Москве
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Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS)

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Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) - фото 1
Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) - фото 2
Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) - фото 3
Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) - фото 4
Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) - фото 5
Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
135
Диаметр вентилятора, мм
60
  • Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) - фото 5
  • Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625631
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Загружаем...
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Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS)
2 560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
6800
Минимальная скорость вращения, об/мин
2100
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание кулера
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
135
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
2100-6800 об/мин
Уровень шума
52
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х10
Вес, г.
300

Описание товара Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS)

Кулеры и системы охлаждения ExeGate предназначены для эффективного охлаждения процессоров, обеспечивая надежную работу вашего компьютера. Бренд ExeGate известен своим качеством и надежностью, а данная модель оснащена вентилятором диаметром 60 мм. Эта система охлаждения использует воздушный метод, который гарантирует оптимальное отведение тепла от процессора, предотвращая его перегрев и обеспечивая стабильное функционирование системы. Идеально подходя для компактных сборок и тех, кто ищет надежное и эффективное решение для охлаждения, кулеры ExeGate станут вашим незаменимым помощником в поддержании производительности ПК.



Теги товара: Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
6800
Минимальная скорость вращения, об/мин
2100
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание кулера
Развернуть
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
135
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
2100-6800 об/мин
Уровень шума
52
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулеры и системы охлаждения ExeGate предназначены для эффективного охлаждения процессоров, обеспечивая надежную работу вашего компьютера. Бренд ExeGate известен своим качеством и надежностью, а данная модель оснащена вентилятором диаметром 60 мм. Эта система охлаждения использует воздушный метод, который гарантирует оптимальное отведение тепла от процессора, предотвращая его перегрев и обеспечивая стабильное функционирование системы. Идеально подходя для компактных сборок и тех, кто ищет надежное и эффективное решение для охлаждения, кулеры ExeGate станут вашим незаменимым помощником в поддержании производительности ПК.


Теги товара: Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) - по цене 2560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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