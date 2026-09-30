Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
135
Диаметр вентилятора, мм
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
В наличии
Код товара: 625631
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2 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
6800
Минимальная скорость вращения, об/мин
2100
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание кулера
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
135
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
2100-6800 об/мин
Уровень шума
52
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х10
Вес, г.
300
Описание товара Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS)
Кулеры и системы охлаждения ExeGate предназначены для эффективного охлаждения процессоров, обеспечивая надежную работу вашего компьютера. Бренд ExeGate известен своим качеством и надежностью, а данная модель оснащена вентилятором диаметром 60 мм. Эта система охлаждения использует воздушный метод, который гарантирует оптимальное отведение тепла от процессора, предотвращая его перегрев и обеспечивая стабильное функционирование системы. Идеально подходя для компактных сборок и тех, кто ищет надежное и эффективное решение для охлаждения, кулеры ExeGate станут вашим незаменимым помощником в поддержании производительности ПК.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
6800
Минимальная скорость вращения, об/мин
2100
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание кулера
Развернуть
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
135
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
2100-6800 об/мин
Уровень шума
52
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулеры и системы охлаждения ExeGate предназначены для эффективного охлаждения процессоров, обеспечивая надежную работу вашего компьютера. Бренд ExeGate известен своим качеством и надежностью, а данная модель оснащена вентилятором диаметром 60 мм. Эта система охлаждения использует воздушный метод, который гарантирует оптимальное отведение тепла от процессора, предотвращая его перегрев и обеспечивая стабильное функционирование системы. Идеально подходя для компактных сборок и тех, кто ищет надежное и эффективное решение для охлаждения, кулеры ExeGate станут вашим незаменимым помощником в поддержании производительности ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Купить Кулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS) - по цене 2560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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