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Кулер для процессора ID-Cooling DK-01 95Вт купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора ID-Cooling DK-01 95Вт

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Кулер для процессора ID-Cooling DK-01 95Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363645
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.8
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х8
Вес, г.
260

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling DK-01 95Вт

Для создания эффективной системы охлаждения процессора вашего ПК рекомендуем кулер для процессора ID-Cooling DK-01. Модель выполнена из алюминия (материал основания и радиатор), для подключения используется 4-pin разъем. Минимальный уровень шума позволит работать с комфортом (показатель максимального значения в децибелах составляет 28.8). Кулер для процессора ID-Cooling DK-01 имеет автоматическую регулировку скорости вращения, дополняется гидродинамическим подшипником. Поддерживается широкий ряд сокетов.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling DK-01 95Вт




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.8
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Для создания эффективной системы охлаждения процессора вашего ПК рекомендуем кулер для процессора ID-Cooling DK-01. Модель выполнена из алюминия (материал основания и радиатор), для подключения используется 4-pin разъем. Минимальный уровень шума позволит работать с комфортом (показатель максимального значения в децибелах составляет 28.8). Кулер для процессора ID-Cooling DK-01 имеет автоматическую регулировку скорости вращения, дополняется гидродинамическим подшипником. Поддерживается широкий ряд сокетов.


Теги товара: Алюминий
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Доставка
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