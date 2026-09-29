Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling NO-8025-SD
Вентилятор ID-Cooling [NO-8025-SD] используется для охлаждения системного блока. С его применением обеспечивается отвод тепла, предотвращается перегрев. Каркас вентилятора выполнен в черном цвете, а крыльчатка у него серая. Установка данного изделия в корпус осуществляется с применением монтажных винтов. К питанию вентилятор ID-Cooling [NO-8025-SD] подключается через разъем 3-pin. На него подается напряжение 7-13.2 В, а максимальный ток – 200 мА. Крыльчатка вентилятора вращается на постоянной скорости – 2000 оборотов в минуту. Создаваемый воздушный поток – 25.5 CFM. При работе вентилятор генерирует небольшой уровень шума – 21 дБ. Не возникает неприятных звуков при использовании компьютера. В вентилятор установлен гидродинамический подшипник скольжения. Он обеспечивает высокую надежность изделия и продолжительный срок его службы. Размеры вентилятора – 80x80 мм, а корпус имеет толщину 25 мм. Подобное оснащение подходит для установки в ряд системных блоков.
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 2000 об/мин
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 2000 об/мин
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