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Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK)

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Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 1
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 2
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 3
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 4
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 5
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 6
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 7
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 8
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 9
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 10
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 11
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
800-1600 об/мин
Уровень шума
32.6
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 7
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 8
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 9
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 10
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 11
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
540 руб.  1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586311
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
800-1600 об/мин
Уровень шума
32.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х3
Вес, г.
5

Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK)

Вентилятор ID-COOLING WF Series [WF-14025-XT BLACK] станет отличным выбором для владельцев мощных стационарных компьютеров. Устройство, соответствующее типоразмеру 140 мм, отличается высокой плотностью расположения лопастей. Толщина корпуса вентилятора, равная 25 мм, не создает сложностей при монтаже. Устройство имеет классический дизайн, оформленный в черном цвете. Подсветка конструкцией вентилятора не предусмотрена. Вентилятор ID-COOLING WF Series [WF-14025-XT BLACK] вращается с частотой, меняющейся в широком диапазоне – от 800 до 1600 оборотов в минуту. Скорость вращения изменяется в автоматическом режиме. Вентилятор генерирует значительный (до 76.8 CFM) воздушный поток. Уровень шума устройства невысок: он не превышает 32.6 дБ. При минимальной скорости вращения услышать вентилятор сложно даже при полной тишине в помещении. В комплектацию устройства входят кабели и набор крепежа.



Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
800-1600 об/мин
Уровень шума
32.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ID-COOLING WF Series [WF-14025-XT BLACK] станет отличным выбором для владельцев мощных стационарных компьютеров. Устройство, соответствующее типоразмеру 140 мм, отличается высокой плотностью расположения лопастей. Толщина корпуса вентилятора, равная 25 мм, не создает сложностей при монтаже. Устройство имеет классический дизайн, оформленный в черном цвете. Подсветка конструкцией вентилятора не предусмотрена. Вентилятор ID-COOLING WF Series [WF-14025-XT BLACK] вращается с частотой, меняющейся в широком диапазоне – от 800 до 1600 оборотов в минуту. Скорость вращения изменяется в автоматическом режиме. Вентилятор генерирует значительный (до 76.8 CFM) воздушный поток. Уровень шума устройства невысок: он не превышает 32.6 дБ. При минимальной скорости вращения услышать вентилятор сложно даже при полной тишине в помещении. В комплектацию устройства входят кабели и набор крепежа.


Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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