Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling (WF-14025-XT-BLACK)
Вентилятор ID-COOLING WF Series [WF-14025-XT BLACK] станет отличным выбором для владельцев мощных стационарных компьютеров. Устройство, соответствующее типоразмеру 140 мм, отличается высокой плотностью расположения лопастей. Толщина корпуса вентилятора, равная 25 мм, не создает сложностей при монтаже. Устройство имеет классический дизайн, оформленный в черном цвете. Подсветка конструкцией вентилятора не предусмотрена. Вентилятор ID-COOLING WF Series [WF-14025-XT BLACK] вращается с частотой, меняющейся в широком диапазоне – от 800 до 1600 оборотов в минуту. Скорость вращения изменяется в автоматическом режиме. Вентилятор генерирует значительный (до 76.8 CFM) воздушный поток. Уровень шума устройства невысок: он не превышает 32.6 дБ. При минимальной скорости вращения услышать вентилятор сложно даже при полной тишине в помещении. В комплектацию устройства входят кабели и набор крепежа.
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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