Top.Mail.Ru
Кулер для процессора Noctua NH-C14S купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для процессора Noctua NH-C14S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для процессора Noctua NH-C14S - фото 1
Кулер для процессора Noctua NH-C14S - фото 2
Кулер для процессора Noctua NH-C14S - фото 3
Кулер для процессора Noctua NH-C14S - фото 4
Кулер для процессора Noctua NH-C14S - фото 5
Кулер для процессора Noctua NH-C14S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер для процессора Noctua NH-C14S - фото 1
  • Кулер для процессора Noctua NH-C14S - фото 2
  • Кулер для процессора Noctua NH-C14S - фото 3
  • Кулер для процессора Noctua NH-C14S - фото 4
  • Кулер для процессора Noctua NH-C14S - фото 5
  • Кулер для процессора Noctua NH-C14S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
11 520 руб.  13 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363576
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
25х20х19
Вес, кг.
1.85

Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-C14S

Кулер для процессора Noctua NH-C14S эффективно справляется с задачей отвода тепла и способен рассеивать мощность до 140 Вт. Он совместим со множеством популярных сокетов. Габариты представленной модели составляют 11.5х14х16.3 см. Алюминиевый радиатор имеет башенную конструкцию. Его основание выполнено из меди, в конструкции предусмотрено 6 тепловых трубок, диаметр каждой из которых составляет 6 мм. Основание, радиатор и тепловые трубки имеют никелированное покрытие. Кулер для процессора Noctua NH-C14S оборудован одним вентилятором 140х140 мм. При необходимости можно установить еще один. Вентилятор подключается через разъем 4-pin. Его скорость вращения составит от 300 до 1500 оборотов в минуту. Предусмотрена автоматическая регулировка скорости вращения. В комплектацию входит адаптер LNA, термопаста в отдельной емкости, отвертка, набор креплений для сокетов, скобы для фиксации и переходники для вентилятора.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Noctua NH-C14S




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Кулер для процессора Noctua NH-C14S эффективно справляется с задачей отвода тепла и способен рассеивать мощность до 140 Вт. Он совместим со множеством популярных сокетов. Габариты представленной модели составляют 11.5х14х16.3 см. Алюминиевый радиатор имеет башенную конструкцию. Его основание выполнено из меди, в конструкции предусмотрено 6 тепловых трубок, диаметр каждой из которых составляет 6 мм. Основание, радиатор и тепловые трубки имеют никелированное покрытие. Кулер для процессора Noctua NH-C14S оборудован одним вентилятором 140х140 мм. При необходимости можно установить еще один. Вентилятор подключается через разъем 4-pin. Его скорость вращения составит от 300 до 1500 оборотов в минуту. Предусмотрена автоматическая регулировка скорости вращения. В комплектацию входит адаптер LNA, термопаста в отдельной емкости, отвертка, набор креплений для сокетов, скобы для фиксации и переходники для вентилятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Noctua NH-C14S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...