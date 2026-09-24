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Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный

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Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный - фото 1
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный - фото 2
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный - фото 3
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный - фото 4
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный - фото 5
Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный - фото 3
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный - фото 4
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный - фото 5
  • Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 780 руб. 
Начислим 173 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716514
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный
10 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
32.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х17
Вес, кг.
3.03

Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный

Система охлаждения ID-Cooling SL360 черного цвета предназначена для охлаждения многоядерных процессоров. Благодаря мощности рассеивания тепла в 350 Вт такая система подходит для производительных рабочих и игровых ПК. В 3-секционном алюминиевом радиаторе установлены три 120-мм вентилятора с гидроподшипниками, скорость которых регулируется автоматически в пределах 500 – 2000 об/мин. При этом максимальный уровень шума составляет 29.9 Дб. Оригинальности системе придает ARGB-подсветка вентиляторов. Медный водоблок системы охлаждения ID-Cooling SL360 оснащен LCD-дисплеем 2.1". На нем отображается текущее состояние системы, что поможет отслеживать и вовремя корректировать критические значения. Помпа вращается со скоростью 2500 об/мин, что обеспечивает быстрое охлаждение процессора при высоких нагрузках. Гибкие трубки длиной 465 мм позволяют оптимально размещать систему охлаждения внутри корпуса ПК. Медный водоблок имеет сокет, совместимый с большинством процессоров Intel и AMD.

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
32.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ID-Cooling SL360 черного цвета предназначена для охлаждения многоядерных процессоров. Благодаря мощности рассеивания тепла в 350 Вт такая система подходит для производительных рабочих и игровых ПК. В 3-секционном алюминиевом радиаторе установлены три 120-мм вентилятора с гидроподшипниками, скорость которых регулируется автоматически в пределах 500 – 2000 об/мин. При этом максимальный уровень шума составляет 29.9 Дб. Оригинальности системе придает ARGB-подсветка вентиляторов. Медный водоблок системы охлаждения ID-Cooling SL360 оснащен LCD-дисплеем 2.1". На нем отображается текущее состояние системы, что поможет отслеживать и вовремя корректировать критические значения. Помпа вращается со скоростью 2500 об/мин, что обеспечивает быстрое охлаждение процессора при высоких нагрузках. Гибкие трубки длиной 465 мм позволяют оптимально размещать систему охлаждения внутри корпуса ПК. Медный водоблок имеет сокет, совместимый с большинством процессоров Intel и AMD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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