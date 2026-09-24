Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный
Система охлаждения ID-Cooling SL360 черного цвета предназначена для охлаждения многоядерных процессоров. Благодаря мощности рассеивания тепла в 350 Вт такая система подходит для производительных рабочих и игровых ПК. В 3-секционном алюминиевом радиаторе установлены три 120-мм вентилятора с гидроподшипниками, скорость которых регулируется автоматически в пределах 500 – 2000 об/мин. При этом максимальный уровень шума составляет 29.9 Дб. Оригинальности системе придает ARGB-подсветка вентиляторов. Медный водоблок системы охлаждения ID-Cooling SL360 оснащен LCD-дисплеем 2.1". На нем отображается текущее состояние системы, что поможет отслеживать и вовремя корректировать критические значения. Помпа вращается со скоростью 2500 об/мин, что обеспечивает быстрое охлаждение процессора при высоких нагрузках. Гибкие трубки длиной 465 мм позволяют оптимально размещать систему охлаждения внутри корпуса ПК. Медный водоблок имеет сокет, совместимый с большинством процессоров Intel и AMD.
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