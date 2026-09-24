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Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00)

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Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 1
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 2
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 3
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 4
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 5
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 6
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 7
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 8
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 9
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 10
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 11
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1550 об/мин
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 1
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 2
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 3
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 4
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 5
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 6
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 7
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 8
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 9
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 10
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 11
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655877
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1550 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х16х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00)

LIAN LI GALAHAD II LCD имеет 2.88-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением 480?480. Насос Asetek 8-го поколения оснащен трехфазным двигателем со скоростью до 3600 об/мин, обеспечивающим улучшенное охлаждение и более тихую работу. Его дополняет более крупная холодная пластина, предназначенная для процессоров Intel и AMD.



Теги товара: 140 мм, Алюминий, ARGB, Нет, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 White (G89.GA2ALCD28W.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1550 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
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Страна производитель
Китай
Описание
LIAN LI GALAHAD II LCD имеет 2.88-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением 480?480. Насос Asetek 8-го поколения оснащен трехфазным двигателем со скоростью до 3600 об/мин, обеспечивающим улучшенное охлаждение и более тихую работу. Его дополняет более крупная холодная пластина, предназначенная для процессоров Intel и AMD.


Теги товара: 140 мм, Алюминий, ARGB, Нет, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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