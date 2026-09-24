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Контроллер LSI LOGIC CVPM05 CacheVault Flash Cache Protection Module for 9460/9480 Series (05-50039-00) купить с доставкой в Москве
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Контроллер LSI LOGIC CVPM05 CacheVault Flash Cache Protection Module for 9460/9480 Series (05-50039-00)

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Контроллер LSI LOGIC CVPM05 CacheVault Flash Cache Protection Module for 9460/9480 Series (05-50039-00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Контроллер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
пассивное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674628
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Характеристики

Бренд
LSI
Тип товара
Контроллер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
пассивное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х5
Вес, г.
200

Описание товара Контроллер LSI LOGIC CVPM05 CacheVault Flash Cache Protection Module for 9460/9480 Series (05-50039-00)

При отключении питания все данные из кэша переписываются во Flash память модуля. В процессе перезаписи питание осуществляется от входящего в комплект суперконденсатора.



Теги товара: Для корпуса

Отзывы о товаре Контроллер LSI LOGIC CVPM05 CacheVault Flash Cache Protection Module for 9460/9480 Series (05-50039-00)




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Характеристики
Бренд
LSI
Тип товара
Контроллер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
пассивное
Страна производитель
Китай
Описание
При отключении питания все данные из кэша переписываются во Flash память модуля. В процессе перезаписи питание осуществляется от входящего в комплект суперконденсатора.


Теги товара: Для корпуса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контроллер LSI LOGIC CVPM05 CacheVault Flash Cache Protection Module for 9460/9480 Series (05-50039-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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