Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID E360 обеспечит удобство установки благодаря вращающейся на 270° верхней части водоблока. Вы сможете выровнять ее в нужном положении без необходимости переустановки всей системы охлаждения. Улучшенный отвод тепла от центрального процессора гарантирует увеличенная зона контакта медного основания водоблока. Помпа обеспечивает равномерное движение охладителя для стабильной температуры охлаждаемого компонента. Низкий уровень вибраций достигнут благодаря трехфазному мотору в конструкции помпы. Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID E360 предусматривает 12-канальную внутреннюю структуру радиатора для быстрого рассеивания тепла. Благодаря многослойным пластиковым соединительным трубкам с прочной сетчатой оплеткой предотвращается испарение охладителя. Сниженный уровень шума и вибраций вентиляторов достигнут за счет гидродинамических подшипников.
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