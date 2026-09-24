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Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00)

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Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 1
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 2
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 3
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 4
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 5
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 6
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 7
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 1
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 2
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 3
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 4
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 5
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 6
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 7
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655879
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
до 2100 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х14
Вес, г.
180

Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00)

LIAN LI Galahad II Trinity 240 SL-INF – отличный выбор для владельцев игровых ПК и мощных универсальных компьютеров. Модель рассчитана на «обслуживание» производительного CPU. Система совместима с самыми ходовыми сокетами. Украшением системы является адресная RGB подсветка, управлять которой можно с помощью ПО L-Connect 3. Поддерживаются системы управления освещением, реализованные в системных платах большинства производителей.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 240 SL-Infinity Black (G89.GA2T24INB.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
до 2100 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
LIAN LI Galahad II Trinity 240 SL-INF – отличный выбор для владельцев игровых ПК и мощных универсальных компьютеров. Модель рассчитана на «обслуживание» производительного CPU. Система совместима с самыми ходовыми сокетами. Украшением системы является адресная RGB подсветка, управлять которой можно с помощью ПО L-Connect 3. Поддерживаются системы управления освещением, реализованные в системных платах большинства производителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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