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Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI

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Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 1
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 2
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 3
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 4
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 5
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 6
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 7
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
310
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 1
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 2
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 3
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 4
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 5
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 6
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 7
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 340 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738917
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI
10 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
310
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Уровень шума
32.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х20х15
Вес, кг.
1.95

Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI

Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
310
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-3000 об/мин
Уровень шума
32.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI - по цене 10340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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