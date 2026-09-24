Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666960
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3200
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2100 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х14
Вес, кг.
1.8
Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00)
Кулер для процессора (СЖО) Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) (Intel LGA 1700/1200/115X, AMD AM5/AM4, размер радиатора: 397.5х119.2х27мм, размер водоблока: 120х120х25мм, используемый подшипник: FDB, 2100об/мин, 61.3cfm, 29dB(A))
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3200
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2100 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора (СЖО) Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) (Intel LGA 1700/1200/115X, AMD AM5/AM4, размер радиатора: 397.5х119.2х27мм, размер водоблока: 120х120х25мм, используемый подшипник: FDB, 2100об/мин, 61.3cfm, 29dB(A))
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Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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