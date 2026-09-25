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Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE

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Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 1
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 2
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 3
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 4
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 5
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 6
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 7
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 8
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 9
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 10
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 11
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 12
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, TR4, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 1
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 2
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 3
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 4
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 5
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 6
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 7
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 8
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 9
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 10
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 11
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 12
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 090 руб. 
Начислим 306 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE
19 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, TR4, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
120 об/мин
Уровень шума
37.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х15
Вес, кг.
3.4

Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE

Система охлаждения GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 240 имеет в составе медный водоблок со смонтированным в крышке дисплеем размером 60х60 мм и алюминиевый радиатор. Эти компоненты СЖО объединены гибкими трубками для циркуляции жидкого теплоносителя. На радиатор монтируются за счет магнитных креплений два вентилятора размером 120 мм, которые рассеивают выделенное ЦПУ тепло. Во время работы кулеры устройства с ARGB-подсветкой вращаются с частотой от 800 до 2400 об/мин. СЖО для центрального процессора GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 240 совместима с разъемами подключения ЦПУ AM4, LGA 1156, LGA 1851, TR4, а также рядом других сокетов. К компоненту прилагается термопаста, которую необходимо нанести на крышку процессора перед установкой водоблока системы.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, TR4, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
120 об/мин
Уровень шума
37.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 240 имеет в составе медный водоблок со смонтированным в крышке дисплеем размером 60х60 мм и алюминиевый радиатор. Эти компоненты СЖО объединены гибкими трубками для циркуляции жидкого теплоносителя. На радиатор монтируются за счет магнитных креплений два вентилятора размером 120 мм, которые рассеивают выделенное ЦПУ тепло. Во время работы кулеры устройства с ARGB-подсветкой вращаются с частотой от 800 до 2400 об/мин. СЖО для центрального процессора GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 240 совместима с разъемами подключения ЦПУ AM4, LGA 1156, LGA 1851, TR4, а также рядом других сокетов. К компоненту прилагается термопаста, которую необходимо нанести на крышку процессора перед установкой водоблока системы.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 GIGABYTE - по цене 19090 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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