Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24)
**MSI MAG CORELIQUID E240** — это жидкостная система охлаждения для процессоров. Она предназначена для эффективного отвода тепла от процессора и поддержания его оптимальной температуры во время работы. Система охлаждения имеет следующие характеристики: * **Совместимость:** LGA1700 (Intel 13-го и 12-го поколений). * **Размеры радиатора:** 275 x 120 x 27 мм. * **Материал радиатора:** алюминий. * **Размер вентилятора:** 120 мм. * **Скорость вращения вентилятора:** до 2000 оборотов в минуту. * **Уровень шума вентилятора:** не более 34,3 дБ. * **Тип подшипника вентилятора:** гидродинамический. * **Подсветка:** ARGB. * **Комплектация:** система охлаждения, термопаста, набор креплений. Жидкостная система охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 обеспечивает эффективное охлаждение процессора, что позволяет ему работать на максимальной производительности без перегрева. Это особенно важно для игровых компьютеров и рабочих станций, которые подвергаются высоким нагрузкам. Благодаря подсветке ARGB система охлаждения может быть использована для создания уникального внешнего вида компьютера.
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