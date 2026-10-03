Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black
Хотите, чтобы ваш компьютер выглядел стильно и оставался прохладным даже во время самых нагруженных игровых сессий? Тогда вам точно стоит обратить внимание на вентиляторы для корпуса Alseye i12! Этот набор состоит из трех качественных вентиляторов размером 120x120 мм, что обеспечивает отличную циркуляцию воздуха внутри корпуса. Теперь ваш ПК будет работать более эффективно и дольше благодаря оптимальной температуре. Особенностью данных вентиляторов является использование гидродинамического подшипника (FDB, S-FDB), который обеспечивает бесшумную работу и долгий срок службы. Вы забудете о неприятном шуме и будете наслаждаться тишиной во время работы или отдыха. Кроме того, эти вентиляторы оснащены 4-pin PWM коннектором, что позволяет регулировать скорость вращения лопастей для оптимальной охлаждения в зависимости от нагрузки на систему. Это делает их идеальным выбором для геймеров и оверклокеров, которым необходимо максимальное охлаждение во время игр или тяжелых задач. И, конечно, не стоит забывать о стильном дизайне вентиляторов Alseye i12B-K3. Они имеют разноцветную подсветку, которая добавит эстетический вид вашему ПК и подчеркнет вашу индивидуальность. Вы сможете выбрать цвет, который подходит именно вам или сделать свою систему уникальной с помощью разноцветных эффектов. Так что, если вы ищете надежные, эффективные и стильные вентиляторы для корпуса, то Alseye i12B-K3 - отличный выбор для вас. Позвольте своему компьютеру дышать свободно и работать на полную мощность с этим набором вентиляторов!
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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