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Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black

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Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black - фото 2
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Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black - фото 5
Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800 - 1800 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643625
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800 - 1800 об/мин
Уровень шума
33.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х33х32
Вес, кг.
15

Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black

Хотите, чтобы ваш компьютер выглядел стильно и оставался прохладным даже во время самых нагруженных игровых сессий? Тогда вам точно стоит обратить внимание на вентиляторы для корпуса Alseye i12! Этот набор состоит из трех качественных вентиляторов размером 120x120 мм, что обеспечивает отличную циркуляцию воздуха внутри корпуса. Теперь ваш ПК будет работать более эффективно и дольше благодаря оптимальной температуре. Особенностью данных вентиляторов является использование гидродинамического подшипника (FDB, S-FDB), который обеспечивает бесшумную работу и долгий срок службы. Вы забудете о неприятном шуме и будете наслаждаться тишиной во время работы или отдыха. Кроме того, эти вентиляторы оснащены 4-pin PWM коннектором, что позволяет регулировать скорость вращения лопастей для оптимальной охлаждения в зависимости от нагрузки на систему. Это делает их идеальным выбором для геймеров и оверклокеров, которым необходимо максимальное охлаждение во время игр или тяжелых задач. И, конечно, не стоит забывать о стильном дизайне вентиляторов Alseye i12B-K3. Они имеют разноцветную подсветку, которая добавит эстетический вид вашему ПК и подчеркнет вашу индивидуальность. Вы сможете выбрать цвет, который подходит именно вам или сделать свою систему уникальной с помощью разноцветных эффектов. Так что, если вы ищете надежные, эффективные и стильные вентиляторы для корпуса, то Alseye i12B-K3 - отличный выбор для вас. Позвольте своему компьютеру дышать свободно и работать на полную мощность с этим набором вентиляторов!



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Alseye i12B-K3 Black




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800 - 1800 об/мин
Уровень шума
33.2
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите, чтобы ваш компьютер выглядел стильно и оставался прохладным даже во время самых нагруженных игровых сессий? Тогда вам точно стоит обратить внимание на вентиляторы для корпуса Alseye i12! Этот набор состоит из трех качественных вентиляторов размером 120x120 мм, что обеспечивает отличную циркуляцию воздуха внутри корпуса. Теперь ваш ПК будет работать более эффективно и дольше благодаря оптимальной температуре. Особенностью данных вентиляторов является использование гидродинамического подшипника (FDB, S-FDB), который обеспечивает бесшумную работу и долгий срок службы. Вы забудете о неприятном шуме и будете наслаждаться тишиной во время работы или отдыха. Кроме того, эти вентиляторы оснащены 4-pin PWM коннектором, что позволяет регулировать скорость вращения лопастей для оптимальной охлаждения в зависимости от нагрузки на систему. Это делает их идеальным выбором для геймеров и оверклокеров, которым необходимо максимальное охлаждение во время игр или тяжелых задач. И, конечно, не стоит забывать о стильном дизайне вентиляторов Alseye i12B-K3. Они имеют разноцветную подсветку, которая добавит эстетический вид вашему ПК и подчеркнет вашу индивидуальность. Вы сможете выбрать цвет, который подходит именно вам или сделать свою систему уникальной с помощью разноцветных эффектов. Так что, если вы ищете надежные, эффективные и стильные вентиляторы для корпуса, то Alseye i12B-K3 - отличный выбор для вас. Позвольте своему компьютеру дышать свободно и работать на полную мощность с этим набором вентиляторов!


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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