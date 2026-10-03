Кулер для процессора FORMULA Air Frost 4
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 353945
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Загружаем...
770 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
1800 об/мин
Уровень шума
25.7
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х9
Вес, г.
300
Описание товара Кулер для процессора FORMULA Air Frost 4
Кулер для процессора AeroCool Air Frost 4 подходит для работы с любыми материнскими платами. Конструкция с 4 тепловыми трубками и обновленной конструкцией ребер быстро рассеивает и отводит горячий воздух от компонентов. Вентилятор обладает стандартным подключением через 3-pin коннектор. AeroCool Air Frost 4 дополнен фиксированной RGB-подсветкой крыльчатки, которая придает стильный вид компьютеру. Модель работает со скоростью 1800 об/мин, действует бесшумно благодаря гидродинамическому подшипнику. Кулер идет в комплекте с крепежами и термопастой.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
1800 об/мин
Уровень шума
25.7
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора AeroCool Air Frost 4 подходит для работы с любыми материнскими платами. Конструкция с 4 тепловыми трубками и обновленной конструкцией ребер быстро рассеивает и отводит горячий воздух от компонентов. Вентилятор обладает стандартным подключением через 3-pin коннектор. AeroCool Air Frost 4 дополнен фиксированной RGB-подсветкой крыльчатки, которая придает стильный вид компьютеру. Модель работает со скоростью 1800 об/мин, действует бесшумно благодаря гидродинамическому подшипнику. Кулер идет в комплекте с крепежами и термопастой.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 4 - стоимость товара 770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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