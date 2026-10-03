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Кулер для процессора FORMULA Air Frost 4 купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора FORMULA Air Frost 4

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Кулер для процессора FORMULA Air Frost 4 - фото 1
Кулер для процессора FORMULA Air Frost 4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 4 - фото 1
  • Кулер для процессора FORMULA Air Frost 4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 353945
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер для процессора FORMULA Air Frost 4
770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
1800 об/мин
Уровень шума
25.7
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х9
Вес, г.
300

Описание товара Кулер для процессора FORMULA Air Frost 4

Кулер для процессора AeroCool Air Frost 4 подходит для работы с любыми материнскими платами. Конструкция с 4 тепловыми трубками и обновленной конструкцией ребер быстро рассеивает и отводит горячий воздух от компонентов. Вентилятор обладает стандартным подключением через 3-pin коннектор. AeroCool Air Frost 4 дополнен фиксированной RGB-подсветкой крыльчатки, которая придает стильный вид компьютеру. Модель работает со скоростью 1800 об/мин, действует бесшумно благодаря гидродинамическому подшипнику. Кулер идет в комплекте с крепежами и термопастой.



Теги товара: Алюминий, FRGB

Отзывы о товаре Кулер для процессора FORMULA Air Frost 4




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
1800 об/мин
Уровень шума
25.7
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора AeroCool Air Frost 4 подходит для работы с любыми материнскими платами. Конструкция с 4 тепловыми трубками и обновленной конструкцией ребер быстро рассеивает и отводит горячий воздух от компонентов. Вентилятор обладает стандартным подключением через 3-pin коннектор. AeroCool Air Frost 4 дополнен фиксированной RGB-подсветкой крыльчатки, которая придает стильный вид компьютеру. Модель работает со скоростью 1800 об/мин, действует бесшумно благодаря гидродинамическому подшипнику. Кулер идет в комплекте с крепежами и термопастой.


Теги товара: Алюминий, FRGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора FORMULA Air Frost 4 - стоимость товара 770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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