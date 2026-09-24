Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW
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Характеристики
Описание товара Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW
Кулер для процессора ID-COOLING DK-03 RAINBOW станет оправданным выбором для пользователей, которые планируют собрать компьютер в ультракомпактном корпусе. Высота устройства, имеющего горизонтальную конструкцию, составляет лишь 63 мм. Кулер рассеивает мощность до 100 Вт. Величина данного показателя делает применение устройства оправданным при «обслуживании» большого количества процессоров начального и среднего уровня. Кулер подходит для сокетов AM5,AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, а также LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156. Украшение модели – многоцветная подсветка, источником которой является крыльчатка. Кулер ID-COOLING DK-03 RAINBOW оснащен вентилятором 120-миллиметрового форм-фактора, частота вращения которого меняется от 500 до 1800 оборотов в минуту. Регулировка скорости вращения осуществляется автоматически. Вентилятор генерирует значительный (до 61.5 CFM) поток воздуха. Несомненное преимущество устройства – малошумность. Уровень шума, производимого кулером, ограничен 25.6 дБ. В комплектации устройства – крепежный набор и термопаста.
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