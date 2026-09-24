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Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW купить с доставкой в Москве
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Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW

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Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW - фото 8
Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA S775, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
  • Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW - фото 1
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  • Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW - фото 6
  • Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW - фото 7
  • Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW - фото 8
  • Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655860
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA S775, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
26
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х8
Вес, г.
250

Описание товара Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW

Кулер для процессора ID-COOLING DK-03 RAINBOW станет оправданным выбором для пользователей, которые планируют собрать компьютер в ультракомпактном корпусе. Высота устройства, имеющего горизонтальную конструкцию, составляет лишь 63 мм. Кулер рассеивает мощность до 100 Вт. Величина данного показателя делает применение устройства оправданным при «обслуживании» большого количества процессоров начального и среднего уровня. Кулер подходит для сокетов AM5,AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, а также LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156. Украшение модели – многоцветная подсветка, источником которой является крыльчатка. Кулер ID-COOLING DK-03 RAINBOW оснащен вентилятором 120-миллиметрового форм-фактора, частота вращения которого меняется от 500 до 1800 оборотов в минуту. Регулировка скорости вращения осуществляется автоматически. Вентилятор генерирует значительный (до 61.5 CFM) поток воздуха. Несомненное преимущество устройства – малошумность. Уровень шума, производимого кулером, ограничен 25.6 дБ. В комплектации устройства – крепежный набор и термопаста.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, Нет, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA S775, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
26
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING DK-03 RAINBOW станет оправданным выбором для пользователей, которые планируют собрать компьютер в ультракомпактном корпусе. Высота устройства, имеющего горизонтальную конструкцию, составляет лишь 63 мм. Кулер рассеивает мощность до 100 Вт. Величина данного показателя делает применение устройства оправданным при «обслуживании» большого количества процессоров начального и среднего уровня. Кулер подходит для сокетов AM5,AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, а также LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156. Украшение модели – многоцветная подсветка, источником которой является крыльчатка. Кулер ID-COOLING DK-03 RAINBOW оснащен вентилятором 120-миллиметрового форм-фактора, частота вращения которого меняется от 500 до 1800 оборотов в минуту. Регулировка скорости вращения осуществляется автоматически. Вентилятор генерирует значительный (до 61.5 CFM) поток воздуха. Несомненное преимущество устройства – малошумность. Уровень шума, производимого кулером, ограничен 25.6 дБ. В комплектации устройства – крепежный набор и термопаста.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, Нет, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 870 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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