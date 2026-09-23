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Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS) купить с доставкой в Москве
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Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS)

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Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS) - фото 1
Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS) - фото 2
Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS) - фото 3
Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625641
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS)
1 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в комплекте
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х13
Вес, г.
120

Описание товара Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS)

ExeGate Dark Magic EXX400-PWM - универсальный кулер башенного типа с максимально рассеиваемой мощностью 140 Вт и 4 тепловыми трубками.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в комплекте
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
ExeGate Dark Magic EXX400-PWM - универсальный кулер башенного типа с максимально рассеиваемой мощностью 140 Вт и 4 тепловыми трубками.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS) - этот товар вы можете купить по цене 1000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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