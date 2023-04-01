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Кулер INTEL M23901 купить с доставкой в Москве
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Кулер INTEL M23901

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
600-3150 об/мин
  • Кулер INTEL M23901 - фото 1
  • Кулер INTEL M23901 - фото 2
  • Кулер INTEL M23901 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614318
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер INTEL M23901
1 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3100
Минимальная скорость вращения, об/мин
600
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
600-3150 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Материал радиатора
алюминий + медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
240

Описание товара Кулер INTEL M23901

Кулер и система охлаждения Intel — это надежное решение для эффективного отвода тепла от процессора. Предназначенный специально для работы с процессорами, этот кулер сочетает в себе передовые технологии и высокое качество исполнения, характерные для бренда Intel. Главной особенностью данной модели является вентилятор диаметром 90 мм, который обеспечивает оптимальный баланс между размерами и производительностью. Такой вентилятор способен создавать мощный поток воздуха при относительно невысоком уровне шума, что особенно важно для пользователей, стремящихся к тихой работе своих систем. Система охлаждения использует воздушное охлаждение, что является проверенным временем и надежным способом снижения температуры компонентов. Конструкция кулера способствует эффективному распределению воздушного потока, что обеспечивает стабильную работу процессора даже при высоких нагрузках. Этот кулер идеально подходит для стандартных рабочих станций и домашних компьютеров, обеспечивая защиту процессора от перегрева. Выбирая бренд Intel, вы получаете качество, проверенное годами, и уверенность в надежности вашей системы.

Отзывы о товаре Кулер INTEL M23901

Источник: Яндекс Маркет
01.04.2023
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Аналогичный как продаются в комплекте с процессорами.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3100
Минимальная скорость вращения, об/мин
600
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
600-3150 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Материал радиатора
алюминий + медь
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер и система охлаждения Intel — это надежное решение для эффективного отвода тепла от процессора. Предназначенный специально для работы с процессорами, этот кулер сочетает в себе передовые технологии и высокое качество исполнения, характерные для бренда Intel. Главной особенностью данной модели является вентилятор диаметром 90 мм, который обеспечивает оптимальный баланс между размерами и производительностью. Такой вентилятор способен создавать мощный поток воздуха при относительно невысоком уровне шума, что особенно важно для пользователей, стремящихся к тихой работе своих систем. Система охлаждения использует воздушное охлаждение, что является проверенным временем и надежным способом снижения температуры компонентов. Конструкция кулера способствует эффективному распределению воздушного потока, что обеспечивает стабильную работу процессора даже при высоких нагрузках. Этот кулер идеально подходит для стандартных рабочих станций и домашних компьютеров, обеспечивая защиту процессора от перегрева. Выбирая бренд Intel, вы получаете качество, проверенное годами, и уверенность в надежности вашей системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2023
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Аналогичный как продаются в комплекте с процессорами.


Кулер INTEL M23901 - стоимость товара 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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