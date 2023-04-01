Кулер INTEL M23901
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кулер INTEL M23901
Кулер и система охлаждения Intel — это надежное решение для эффективного отвода тепла от процессора. Предназначенный специально для работы с процессорами, этот кулер сочетает в себе передовые технологии и высокое качество исполнения, характерные для бренда Intel. Главной особенностью данной модели является вентилятор диаметром 90 мм, который обеспечивает оптимальный баланс между размерами и производительностью. Такой вентилятор способен создавать мощный поток воздуха при относительно невысоком уровне шума, что особенно важно для пользователей, стремящихся к тихой работе своих систем. Система охлаждения использует воздушное охлаждение, что является проверенным временем и надежным способом снижения температуры компонентов. Конструкция кулера способствует эффективному распределению воздушного потока, что обеспечивает стабильную работу процессора даже при высоких нагрузках. Этот кулер идеально подходит для стандартных рабочих станций и домашних компьютеров, обеспечивая защиту процессора от перегрева. Выбирая бренд Intel, вы получаете качество, проверенное годами, и уверенность в надежности вашей системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитВентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black
-
В наличииЦена 1 100 руб. 2 400 руб.275 руб. в СплитКулер FORMULA Mirage 5 150W / ARGB / PWM /Intel 115*/775/1200/17...
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитВентилятор Cooler ID-Cooling SE-903-XT V2 ARGB
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black
-
В наличииЦена 1 260 руб.315 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-214-XT 180W/PWM/ Random Spectrum Lighting/ a...
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитКулер ExeGate Dark Magic EE400XL-PWM.RGB (EX286158RUS)
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK)
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитВентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A)
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитВентилятор ID-Cooling IS-40XT Black
-
В наличииЦена 1 520 руб. 1 540 руб.380 руб. в СплитВентилятор (кулер) для ноутбука MSI GE63VR GE73VR GPU
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса
Достоинства:
Комментарий:
Аналогичный как продаются в комплекте с процессорами.
Отзывы о товаре Кулер INTEL M23901
Достоинства:
Комментарий:
Аналогичный как продаются в комплекте с процессорами.