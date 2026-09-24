Кулер для процессора Deepcool AG300 MARRS (R-AG300-BKMNMN-G)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661590
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
500-3050 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х12
Вес, г.
444
Описание товара Кулер для процессора Deepcool AG300 MARRS (R-AG300-BKMNMN-G)
Кулер для процессора DEEPCOOL AG300 MARRS [R-AG300-BKMNMN-G] башенного типа оснащен алюминиевым радиатором с 3 трубками из меди, а также 9-сантиметровым вентилятором с PWM-управлением скорости вращения от 500 до 3050 об/мин. За счет этого кулер для процессора DEEPCOOL AG300 MARRS [R-AG300-BKMNMN-G] обеспечивает высокую эффективность охлаждения при низком уровне шума. Также он имеет универсальный крепеж для простой установки на большинство актуальных материнских плат. Дополняет устройство голубая подсветка, источником которой являются лопасти вентилятора.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
500-3050 об/мин
Уровень шума
30.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора DEEPCOOL AG300 MARRS [R-AG300-BKMNMN-G] башенного типа оснащен алюминиевым радиатором с 3 трубками из меди, а также 9-сантиметровым вентилятором с PWM-управлением скорости вращения от 500 до 3050 об/мин. За счет этого кулер для процессора DEEPCOOL AG300 MARRS [R-AG300-BKMNMN-G] обеспечивает высокую эффективность охлаждения при низком уровне шума. Также он имеет универсальный крепеж для простой установки на большинство актуальных материнских плат. Дополняет устройство голубая подсветка, источником которой являются лопасти вентилятора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер для процессора Deepcool AG300 MARRS (R-AG300-BKMNMN-G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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