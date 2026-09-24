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Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black купить с доставкой в Москве
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Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black

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Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - фото 9
Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - фото 10
Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - фото 1
  • Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - фото 2
  • Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - фото 3
  • Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - фото 4
  • Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - фото 5
  • Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - фото 6
  • Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - фото 7
  • Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - фото 8
  • Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - фото 9
  • Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - фото 10
  • Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718933
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black
1 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
основание с открытыми тепловыми трубками
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-2800об/мин
Уровень шума
14
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
500

Описание товара Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black

**Вентилятор ID-Cooling IS-40XT BLACK 95W/PWM/ all Intel /AMD AM4/ Low profile/Screws** — это компактный кулер для центрального процессора, который подходит для сокетов Intel и AMD. Он имеет следующие характеристики: * **Совместимость:** все современные сокеты Intel и AMD (включая AM4). * **Максимальная рассеиваемая мощность:** 95 Вт. * **Тип подшипника:** гидродинамический. * **Скорость вращения:** автоматическая регулировка методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) от 800 до 2500 оборотов в минуту. * **Максимальный воздушный поток:** 38 CFM. * **Уровень шума:** не более 33,5 дБ. * **Размеры вентилятора:** 100 x 100 мм. * **Высота кулера:** 45 мм. Кулер оснащён алюминиевым радиатором и 92-мм вентилятором с низким уровнем шума. Для установки на материнскую плату используются стандартные крепёжные винты.



Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
основание с открытыми тепловыми трубками
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-2800об/мин
Уровень шума
14
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Вентилятор ID-Cooling IS-40XT BLACK 95W/PWM/ all Intel /AMD AM4/ Low profile/Screws** — это компактный кулер для центрального процессора, который подходит для сокетов Intel и AMD. Он имеет следующие характеристики: * **Совместимость:** все современные сокеты Intel и AMD (включая AM4). * **Максимальная рассеиваемая мощность:** 95 Вт. * **Тип подшипника:** гидродинамический. * **Скорость вращения:** автоматическая регулировка методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) от 800 до 2500 оборотов в минуту. * **Максимальный воздушный поток:** 38 CFM. * **Уровень шума:** не более 33,5 дБ. * **Размеры вентилятора:** 100 x 100 мм. * **Высота кулера:** 45 мм. Кулер оснащён алюминиевым радиатором и 92-мм вентилятором с низким уровнем шума. Для установки на материнскую плату используются стандартные крепёжные винты.


Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black - стоимость товара 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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