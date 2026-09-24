Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black
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Характеристики
Описание товара Вентилятор ID-Cooling IS-40XT Black
**Вентилятор ID-Cooling IS-40XT BLACK 95W/PWM/ all Intel /AMD AM4/ Low profile/Screws** — это компактный кулер для центрального процессора, который подходит для сокетов Intel и AMD. Он имеет следующие характеристики: * **Совместимость:** все современные сокеты Intel и AMD (включая AM4). * **Максимальная рассеиваемая мощность:** 95 Вт. * **Тип подшипника:** гидродинамический. * **Скорость вращения:** автоматическая регулировка методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) от 800 до 2500 оборотов в минуту. * **Максимальный воздушный поток:** 38 CFM. * **Уровень шума:** не более 33,5 дБ. * **Размеры вентилятора:** 100 x 100 мм. * **Высота кулера:** 45 мм. Кулер оснащён алюминиевым радиатором и 92-мм вентилятором с низким уровнем шума. Для установки на материнскую плату используются стандартные крепёжные винты.
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