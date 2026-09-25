Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING
ID?COOLING SE?224?XTS BULK — это башенный кулер для процессора, рассчитанный на эффективное охлаждение даже достаточно горячих CPU с тепловыделением до 220 Вт. В его конструкции — четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм, которые по технологии прямого контакта (H.D.T. 3.0) плотно прилегают к крышке процессора, быстро забирая тепло и передавая его алюминиевому радиатору. Вентилятор на 120 мм с гидродинамическим подшипником работает в диапазоне 600–1500 об/мин, автоматически регулируя обороты через PWM?сигнал от материнской платы, благодаря чему уровень шума остаётся умеренным — в пределах 16–29 дБ. Кулер подключается через стандартный 4?pin разъём, питается от 12 В и потребляет около 1,8 Вт, не создавая заметной нагрузки на систему. Габариты устройства — 120?75?151 мм, вес — 650 г, а продуманная компоновка радиатора позволяет не перекрывать слоты оперативной памяти. В комплект входит термопаста, при этом подсветки нет — модель выполнена в лаконичном чёрном стиле и ориентирована прежде всего на функциональность.
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Отзывы о товаре Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING