Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Уровень шума
31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717594
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Уровень шума
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х8
Вес, г.
562
Описание товара Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL)
Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL)
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Теги товара: Для корпуса, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Скорость вращения вентилятора
800-1800 об/мин
Уровень шума
31
Страна производитель
Китай
Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-BK3AM00U-GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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