Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING
Кулер ID?COOLING SE?224?XTS в чёрном исполнении (версия BULK)—это башенное решение для охлаждения процессоров, сочетающее высокую эффективность и умеренную шумность. В конструкции—четыре медные тепловые трубки диаметром 6мм с прямым контактом к крышке процессора, алюминиевый радиатор и 120?миллиметровый вентилятор с гидродинамическим подшипником и PWM?управлением. Модель рассчитана на рассеивание до 220Вт тепла и совместима с широким набором сокетов Intel и AMD—от LGA115x и LGA1200 до LGA1700, LGA1851, а также AM4 и AM5. В версии BULK кулер поставляется в минимальной упаковке вместе с креплениями для обеих платформ и термопастой FrostX25, без декоративных элементов и излишеств. Компактные габариты при высоте 151мм и отсутствии RGB?подсветки делают его практичным выбором для сбалансированных сборок, где важны надёжность и тихая работа.
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Отзывы о товаре Кулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK ID-COOLING