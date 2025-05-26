Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
В наличии
Код товара: 625727
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
6 светодиодов подсветки, основание с открытыми тепловыми трубками
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х13
Вес, г.
750
Описание товара Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE
AG400 LED — это 120-мм однобашенный процессорный кулер созданный на основе наших предыдущих наработок в области высококачественного охлаждения, но несколько упрощённый для улучшения соотношения цена/производительность
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
6 светодиодов подсветки, основание с открытыми тепловыми трубками
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
AG400 LED — это 120-мм однобашенный процессорный кулер созданный на основе наших предыдущих наработок в области высококачественного охлаждения, но несколько упрощённый для улучшения соотношения цена/производительность
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целым. Проблем никаких не было. Уже в компьютере :)
Достоинства:
Комментарий:
Очень тихий кулер, с качественным и толстым радиатором от фирмы Deepcool В комплекте есть фирменная термопаста, за что отдельное спасибо! По установке на am4 сокет смотрите видео на ютуб. Тут защёлок нет, всё на болтах, что облегчает снятие-установку. Рекомендую данный товар и продавца. Цена соответствует, Вы платите за качество исполнения, в первую очередь. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
помоему справляеться с тем что он должен, что еще больше ожидать?)
Достоинства:
Комментарий:
Восхитительный кулер. Не всегда даже до 60 градусов нагревается amd ryzen 5 7500f. Крайне им доволен!
Достоинства:
Комментарий:
В целом вроде всё новое и хорошо выглядит, но у крепления отсутствует одна ножка.
Достоинства:
Комментарий:
по первым ощущениям отличный товар. Не фольга, довольно крепкий. Как покажет себя посмотрим в работе!
Достоинства:
Комментарий:
\"Доработать напильником\" :) Рамка для АМ4 слишком большая и на мою X570S Aorus из-за радиатора на VRM не помещалась. Возвращать не стал, срезал болгаркой 2 мм с одного края - и все поместилось.
Достоинства:
Комментарий:
Еще не пробовал, жду остальных деталей, пришло вроде все целое. Дополняю: все супер!
Достоинства:
Комментарий:
куллер как куллер, есть своя термопаста, насколько хороша не знаю, заказывал еще мх 4
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, свою функцию выполняет. универсальное крепление.
Достоинства:
Комментарий:
Пока ничего не могу сказать. Визуально добротный. Как в работе себя покажет еще не знаю
Достоинства:
Комментарий:
Думал будет прохладнее процессору, чем с предыдущим (в 2 раза менее эффектинее) но нет, разница температур незначительная.
Достоинства:
Комментарий:
красивенький светится. установка под интел и под amd в комплекте. паста в пакетике засохшая)
Достоинства:
Комментарий:
хорошо охлаждает мою и так холодную сборку, советую
Достоинства:
Комментарий:
отличный башенный кулер, со своей задачей справляется, термопасту которая в комплекте не наносил, намазал недорогой coolmoon mt8
Достоинства:
Комментарий:
пришло вовремя, в целости и сохранности. Пока не испытывал, попробую допишу.
Достоинства:
Комментарий:
райзен 5 7500ф - горячий парень. Выше 75-76 в стресс-тесте не поднимается - с этой башенкой. Ставить крайне легко на ам5 сокет. В играх - обычно около 60-70 градусов. Не абсолютно тихий. Но шум едва слышен. В комплекте есть термуха, но я использовал свою -мх4. Комплектный кулер - 93 в стресс тесте. 90 в играх. 15 градусов скинул этим кулером. Он фирменный. Китайские нонеймы стоят дороже его, а охлаждают хуже.
Достоинства:
Комментарий:
Под i5 12400 с хорошей пастой эта башня даже слегка избыточна, часовой тест проводился в OCCP (Extreme + AVX2 + Steady). Стоковую пасту из коробки не используйте, рекомендую thermalright tf7 или grizzly kryonaut. Обе пасты великолепны, если не нарветесь на откровенную паль. Но если нет опыта нанесения слишком густых паст, то рекомендую grizzly, наносится лопаткой на ура, очень тонко и без прогрева.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, без нареканий, комплектная термопаста как пластилин, имейте ввиду.
Достоинства:
Комментарий:
Подошел на мать под сокет АМ4. Жаль не подписаны проставки эти(пакетики), но разобрался методом тыка, в итоге все установилось очень надежно и аккуратно)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер за небольшую цену. У меня охлаждает ryzen 5 5600,с температурами все в порядке,я думаю и более горячие камни будет охлаждать нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Кулер очень красивый, приехал целым. Сам кулер устанавливать понятно и легко, главное будьте внимательный! В процессе когда вы будете надевать его может чуть-чуть погнутся радиатор. Кстати спасибо за термопасту!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Работает без проблем. Охлаждает 7 7700
Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целым. Проблем никаких не было. Уже в компьютере :)
Достоинства:
Комментарий:
Очень тихий кулер, с качественным и толстым радиатором от фирмы Deepcool В комплекте есть фирменная термопаста, за что отдельное спасибо! По установке на am4 сокет смотрите видео на ютуб. Тут защёлок нет, всё на болтах, что облегчает снятие-установку. Рекомендую данный товар и продавца. Цена соответствует, Вы платите за качество исполнения, в первую очередь. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
помоему справляеться с тем что он должен, что еще больше ожидать?)
Достоинства:
Комментарий:
Восхитительный кулер. Не всегда даже до 60 градусов нагревается amd ryzen 5 7500f. Крайне им доволен!
Достоинства:
Комментарий:
В целом вроде всё новое и хорошо выглядит, но у крепления отсутствует одна ножка.
Достоинства:
Комментарий:
по первым ощущениям отличный товар. Не фольга, довольно крепкий. Как покажет себя посмотрим в работе!
Достоинства:
Комментарий:
\"Доработать напильником\" :) Рамка для АМ4 слишком большая и на мою X570S Aorus из-за радиатора на VRM не помещалась. Возвращать не стал, срезал болгаркой 2 мм с одного края - и все поместилось.
Достоинства:
Комментарий:
Еще не пробовал, жду остальных деталей, пришло вроде все целое. Дополняю: все супер!
Достоинства:
Комментарий:
куллер как куллер, есть своя термопаста, насколько хороша не знаю, заказывал еще мх 4
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо, свою функцию выполняет. универсальное крепление.
Достоинства:
Комментарий:
Пока ничего не могу сказать. Визуально добротный. Как в работе себя покажет еще не знаю
Достоинства:
Комментарий:
Думал будет прохладнее процессору, чем с предыдущим (в 2 раза менее эффектинее) но нет, разница температур незначительная.
Достоинства:
Комментарий:
красивенький светится. установка под интел и под amd в комплекте. паста в пакетике засохшая)
Достоинства:
Комментарий:
хорошо охлаждает мою и так холодную сборку, советую
Достоинства:
Комментарий:
отличный башенный кулер, со своей задачей справляется, термопасту которая в комплекте не наносил, намазал недорогой coolmoon mt8
Достоинства:
Комментарий:
пришло вовремя, в целости и сохранности. Пока не испытывал, попробую допишу.
Достоинства:
Комментарий:
райзен 5 7500ф - горячий парень. Выше 75-76 в стресс-тесте не поднимается - с этой башенкой. Ставить крайне легко на ам5 сокет. В играх - обычно около 60-70 градусов. Не абсолютно тихий. Но шум едва слышен. В комплекте есть термуха, но я использовал свою -мх4. Комплектный кулер - 93 в стресс тесте. 90 в играх. 15 градусов скинул этим кулером. Он фирменный. Китайские нонеймы стоят дороже его, а охлаждают хуже.
Достоинства:
Комментарий:
Под i5 12400 с хорошей пастой эта башня даже слегка избыточна, часовой тест проводился в OCCP (Extreme + AVX2 + Steady). Стоковую пасту из коробки не используйте, рекомендую thermalright tf7 или grizzly kryonaut. Обе пасты великолепны, если не нарветесь на откровенную паль. Но если нет опыта нанесения слишком густых паст, то рекомендую grizzly, наносится лопаткой на ура, очень тонко и без прогрева.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, без нареканий, комплектная термопаста как пластилин, имейте ввиду.
Достоинства:
Комментарий:
Подошел на мать под сокет АМ4. Жаль не подписаны проставки эти(пакетики), но разобрался методом тыка, в итоге все установилось очень надежно и аккуратно)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер за небольшую цену. У меня охлаждает ryzen 5 5600,с температурами все в порядке,я думаю и более горячие камни будет охлаждать нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Кулер очень красивый, приехал целым. Сам кулер устанавливать понятно и легко, главное будьте внимательный! В процессе когда вы будете надевать его может чуть-чуть погнутся радиатор. Кстати спасибо за термопасту!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Работает без проблем. Охлаждает 7 7700