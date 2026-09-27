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Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM) купить с доставкой в Москве
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Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM)

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Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM) - фото 1
Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM) - фото 2
Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM) - фото 3
Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM) - фото 4
Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM) - фото 5
Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM) - фото 1
  • Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM) - фото 2
  • Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM) - фото 3
  • Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM) - фото 4
  • Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM) - фото 5
  • Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599918
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM)
2 830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
700
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
AMD
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в отдельной емкости
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х14
Вес, кг.
1.08

Описание товара Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM)

Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT SLIM предназначен для использования в узких корпусах. Оснащенный медными тепловыми трубками и радиатором, он обеспечивает эффективное охлаждение и увеличивает производительность устройства. Устройство имеет утонченную конструкцию шириной всего 12 см, что позволяет ему умещаться в узкие корпуса. Он поддерживает широкий диапазон сокетов, включая Intel LGA115x/1200 и AM4/5. Конструкция кулера ID-COOLING SE-207-XT SLIM обеспечивает бесшумную работу благодаря специальным амортизирующим подушкам, которые поглощают вибрации и звуки.



Теги товара: AMD, 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
700
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
AMD
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в отдельной емкости
Развернуть
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT SLIM предназначен для использования в узких корпусах. Оснащенный медными тепловыми трубками и радиатором, он обеспечивает эффективное охлаждение и увеличивает производительность устройства. Устройство имеет утонченную конструкцию шириной всего 12 см, что позволяет ему умещаться в узкие корпуса. Он поддерживает широкий диапазон сокетов, включая Intel LGA115x/1200 и AM4/5. Конструкция кулера ID-COOLING SE-207-XT SLIM обеспечивает бесшумную работу благодаря специальным амортизирующим подушкам, которые поглощают вибрации и звуки.


Теги товара: AMD, 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM) - по цене 2830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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