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Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE

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Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 7
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 8
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 9
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 10
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 11
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 7
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 8
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 9
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 10
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 11
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661601
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
29.9
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х9
Вес, г.
940

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE

Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE поддерживает большинство устройств, в том числе Intel и AMD, и может обеспечить хорошую производительность охлаждения при низком уровне шума. Он имеет 6 тепловых трубок и алюминиевый радиатор. Конструкция дополнена 12-сантиметровым вентилятором с автоматически регулируемой скоростью вращения до 2000 об/мин. Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE легко устанавливается на различные сокеты и имеет высокую совместимость с памятью и другими компонентами, что делает его подходящим выбором для большинства сборок.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
29.9
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE поддерживает большинство устройств, в том числе Intel и AMD, и может обеспечить хорошую производительность охлаждения при низком уровне шума. Он имеет 6 тепловых трубок и алюминиевый радиатор. Конструкция дополнена 12-сантиметровым вентилятором с автоматически регулируемой скоростью вращения до 2000 об/мин. Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 ARGB WHITE легко устанавливается на различные сокеты и имеет высокую совместимость с памятью и другими компонентами, что делает его подходящим выбором для большинства сборок.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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