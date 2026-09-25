Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE
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Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
В наличии
Код товара: 739076
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1 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х3
Вес, г.
170
Описание товара Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE
Вентилятор Gigabyte AORUS EZ CHAIN FAN 120 ICE представляет собой высокопроизводительный 120-мм вентилятор для компьютерных систем. Он оснащен технологией PWM, позволяющей регулировать скорость вращения в широком диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума вентилятора составляет 29 дБ, что обеспечивает относительно тихую работу даже при высоких нагрузках. Модель использует 4-контактное PWM-подключение для точного контроля скорости вращения. Вентилятор разработан для эффективного охлаждения компонентов компьютера, предлагая оптимальный баланс между производительностью и акустическим комфортом.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29
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Страна производитель
Китай
Вентилятор Gigabyte AORUS EZ CHAIN FAN 120 ICE представляет собой высокопроизводительный 120-мм вентилятор для компьютерных систем. Он оснащен технологией PWM, позволяющей регулировать скорость вращения в широком диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума вентилятора составляет 29 дБ, что обеспечивает относительно тихую работу даже при высоких нагрузках. Модель использует 4-контактное PWM-подключение для точного контроля скорости вращения. Вентилятор разработан для эффективного охлаждения компонентов компьютера, предлагая оптимальный баланс между производительностью и акустическим комфортом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Купить Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - по цене 1590 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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